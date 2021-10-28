Sinirlioğlu'ndan Türkiye'yi 'Suriye'de insan haklarına uymaya çağıran' Çin'e yanıt

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda, Fırat'taki su seviyesinin azalması ile Allouk su tesisindeki kesintilerden Türkiye'yi sorumlu tutarak Suriye'nin kuzey doğusunu işgal ettiğini söylediği Türkiye'ye uluslararası insani hukuka uyma çağrısı yaptı.Büyükelçi Sinirlioğlu ise Geng'in söz konusu iddiaları üzerine, "Uluslararası insan hakları hukukunu ve insani hukuku ihlal edenlerden ders alacak değiliz" dedi.Allouk su tesisindeki problemlerin nedenine BM Genel Sekreteri'nin raporunda yer verildiğini hatırlatan Sinirlioğlu, 'PKK/YPG ile Suriye'de hükümetinin bu konuyu kendi ajandaları için kötüye kullandığını' iddia etti.Sinirlioğlu PKK/YPG'nin sahada istikrarı bozan büyük bir faktör olduğunu, sivillere ve Türkiye'ye saldırdığını belirterek, iki hafta önce Afrin'de bir bombalı saldırı sonucu 6 sivilin öldüğünü söyledi.Sinirlioğlu, PKK/YPG'nin Irak'taki Suriyeli Ezidilerin ve Suriyeli Kürtlerin evlerine dönmesini de engellediğini belirtti.PKK/YPG'nin saldırılarının Suriye ile sınırlı kalmadığını ifade eden Sinirlioğlu, örgütün Suriye'deki varlığını Türkiye'yi hedef almak için kullandığını kaydetti.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'ye 'Suriye'de insan hakları hukukuna uyma' çağrısı yapan Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı'na, "Uluslararası insan hakları hukukunu ve insani hukuku ihlal edenlerden ders alacak değiliz" yanıtını verdi.
Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda, Fırat'taki su seviyesinin azalması ile Allouk su tesisindeki kesintilerden Türkiye'yi sorumlu tutarak Suriye'nin kuzey doğusunu işgal ettiğini söylediği Türkiye'ye uluslararası insani hukuka uyma çağrısı yaptı.
Büyükelçi Sinirlioğlu ise Geng'in söz konusu iddiaları üzerine, "Uluslararası insan hakları hukukunu ve insani hukuku ihlal edenlerden ders alacak değiliz" dedi.
Allouk su tesisindeki problemlerin nedenine BM Genel Sekreteri'nin raporunda yer verildiğini hatırlatan Sinirlioğlu, 'PKK/YPG ile Suriye'de hükümetinin bu konuyu kendi ajandaları için kötüye kullandığını' iddia etti.
Sinirlioğlu PKK/YPG'nin sahada istikrarı bozan büyük bir faktör olduğunu, sivillere ve Türkiye'ye saldırdığını belirterek, iki hafta önce Afrin'de bir bombalı saldırı sonucu 6 sivilin öldüğünü söyledi.
Sinirlioğlu, PKK/YPG'nin Irak'taki Suriyeli Ezidilerin ve Suriyeli Kürtlerin evlerine dönmesini de engellediğini belirtti.
PKK/YPG'nin saldırılarının Suriye ile sınırlı kalmadığını ifade eden Sinirlioğlu, örgütün Suriye'deki varlığını Türkiye'yi hedef almak için kullandığını kaydetti.