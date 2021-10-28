‘Sputnik V, delta kaynaklı ölümlere karşı en az yüzde 95 oranında koruma sağlıyor’

“Sputnik V aşısının etkinliğine ilişkin Rusya ve Arjantin kaynaklı veriler elde edildi. Tüm veriler, aşının gerçekten çok yüksek etkinliğe sahip olduğunu gösteriyor. Çok iyi seviyede antikor oluşumuna sahibiz. Ama en önemlisi çok yüksek koruma seviyesine sahibiz. Yani Sputnik V aşısı, delta varyantı kaynaklı hastalanma riskini 6 kat, hastanelik olma riskini 10 kat, ölme riskini de 20 kat azaltıyor. Yani delta kaynaklı ölüme karşı yüzde 95’lik koruma, hastaneye kaldırılma riskine karşı yüzde 90’lık koruma, semptomlu olarak hastalanma riskine karşı yüzde 80-85’lik koruma sağlıyor.”