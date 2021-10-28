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‘Sputnik V, delta kaynaklı ölümlere karşı en az yüzde 95 oranında koruma sağlıyor’
‘Sputnik V, delta kaynaklı ölümlere karşı en az yüzde 95 oranında koruma sağlıyor’
Sputnik V aşısının, Kovid-19’un delta varyantından ölme riskine karşı yüzde 95'in üzerinde bir koruma sağladığını söyleyen Gamaleya Araştırma Merkezi’nden... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T04:14+0300
2021-10-28T04:14+0300
koronavirüs
rusya
koronavirüs aşısı
sputnik v
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
delta varyantı
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Gamaleya Merkezi’nin patojenik mikroorganizmaların popülasyon değişkenliği mekanizmaları laboratuvarı Başkanı Vladimir Guşin, Rus ‘Znaniye’ (Bilgi) Cemiyeti’nin düzenlediği bir toplantıda, şu ifadeleri kullandı:Söz konusu etkinliğin delta varyantına karşı olduğunun altını çizen Guşin, “Halihazırda delta, koronavirüsün neredeyse tüm dünyaya yayılmış en korkunç varyantı. Delta, diğer varyantlara göre devasa bulaşma katsayısına sahip” diye kaydetti.
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rusya, koronavirüs aşısı, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, delta varyantı

‘Sputnik V, delta kaynaklı ölümlere karşı en az yüzde 95 oranında koruma sağlıyor’

04:14 28.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSputnik aşısı, koronavirüs, Rusya
Sputnik aşısı, koronavirüs, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Sputnik
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Sputnik V aşısının, Kovid-19’un delta varyantından ölme riskine karşı yüzde 95'in üzerinde bir koruma sağladığını söyleyen Gamaleya Araştırma Merkezi’nden Guşin, Rusya ve Arjantin’de elde edilen verilerin bu rakamı doğruladığını belirtti.
Gamaleya Merkezi’nin patojenik mikroorganizmaların popülasyon değişkenliği mekanizmaları laboratuvarı Başkanı Vladimir Guşin, Rus ‘Znaniye’ (Bilgi) Cemiyeti’nin düzenlediği bir toplantıda, şu ifadeleri kullandı:
“Sputnik V aşısının etkinliğine ilişkin Rusya ve Arjantin kaynaklı veriler elde edildi. Tüm veriler, aşının gerçekten çok yüksek etkinliğe sahip olduğunu gösteriyor. Çok iyi seviyede antikor oluşumuna sahibiz. Ama en önemlisi çok yüksek koruma seviyesine sahibiz. Yani Sputnik V aşısı, delta varyantı kaynaklı hastalanma riskini 6 kat, hastanelik olma riskini 10 kat, ölme riskini de 20 kat azaltıyor. Yani delta kaynaklı ölüme karşı yüzde 95’lik koruma, hastaneye kaldırılma riskine karşı yüzde 90’lık koruma, semptomlu olarak hastalanma riskine karşı yüzde 80-85’lik koruma sağlıyor.”
Söz konusu etkinliğin delta varyantına karşı olduğunun altını çizen Guşin, “Halihazırda delta, koronavirüsün neredeyse tüm dünyaya yayılmış en korkunç varyantı. Delta, diğer varyantlara göre devasa bulaşma katsayısına sahip” diye kaydetti.
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