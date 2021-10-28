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'Süper Dadı' programının sunucusu için suç duyurusu: Pedagog değil
'Süper Dadı' programının sunucusu için suç duyurusu: Pedagog değil
'Süper Dadı' programının sunucusu için suç duyurusu: Pedagog değil
2021-10-28T16:08+0300
2021-10-28T16:08+0300
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Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 2011-2014 yılları arasında TRT’de yayımlanan, ardından ise Star TV'ye transfer olan Süper Dadı’nın yürütücü sunuculuğunu yapan Gözde Şahenk Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Erdoğan’ın kitaplarında, ticari faaliyetlerinin tümünde ve televizyon kanalında, ‘pedagog’ unvanını kullandığını belirten dernek, bu yolla halkın aldatıldığını savundu.Erdoğan’ın pedagog olarak, ‘hiçbir lisans yeterliliği’ bulunmadığını belirten dernek, “Halkımızın pedagog ve psikolojik danışman hizmetini kimin yapacağı konusunda bilgilerinin pek olmadığı, bu nedenle istismara maruz kaldığı aşikârdır” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan hakkında yapılan suç duyurusunda, özetle şu gerekçeler sıralandı:“Şüpheli, özgeçmişinde de ifade ettiği gibi, lisans öğrenimini 2003 yılında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Kendisini her türlü mecrada pedagog olarak tanıtmaktadır. ‘Çocuk gelişimi’ alanında bir lisans mezuniyeti olan şüphelinin, ‘pedagog’ unvanını kullanması, kendini pedagog olarak tanıtması mümkün olmayıp, aksi açıkça yanıltıcı ve aldatıcı bir bilgilendirmedir. Bu kapsamda, şüpheli gibi özel sektörde reklam amaçlı, ticari amaçlı olarak pedagog unvanı kullanan çocuk gelişimi, Eğitim Fakültesi mezunu şahısların kendilerini bu şekilde yanıltıcı biçimde tanıtmaları açıkça nitelikli dolandırıcılık fiiline vücut vereceği aşikârdır. Şüpheli uzun yıllardır yetkili olmadığı halde pedagog unvanını kullanmaktadır. Pedagog unvanını kullanmaya yetkili olmayan şüpheli psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu değildir. Şüpheli halen suç işlemeye devam ettiğinden ivedi ile eylemlerin sonlandırılmasını ve yapılacak soruşturma neticesinde şüphelinin cezalandırılması için iddianame düzenlenmesini talep ediyoruz.”
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trt, star tv, pedagog

'Süper Dadı' programının sunucusu için suç duyurusu: Pedagog değil

16:08 28.10.2021
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
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Önce TRT'de ardından Star TV'de yayınlanan 'Süper Dadı' programının sunucusu Gözde Şahenk Erdoğan'ın kullandığı 'pedagog' unvanının sahte olduğu ileri sürüldü.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 2011-2014 yılları arasında TRT’de yayımlanan, ardından ise Star TV'ye transfer olan Süper Dadı’nın yürütücü sunuculuğunu yapan Gözde Şahenk Erdoğan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Erdoğan’ın kitaplarında, ticari faaliyetlerinin tümünde ve televizyon kanalında, ‘pedagog’ unvanını kullandığını belirten dernek, bu yolla halkın aldatıldığını savundu.
Erdoğan’ın pedagog olarak, ‘hiçbir lisans yeterliliği’ bulunmadığını belirten dernek, “Halkımızın pedagog ve psikolojik danışman hizmetini kimin yapacağı konusunda bilgilerinin pek olmadığı, bu nedenle istismara maruz kaldığı aşikârdır” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan hakkında yapılan suç duyurusunda, özetle şu gerekçeler sıralandı:
“Şüpheli, özgeçmişinde de ifade ettiği gibi, lisans öğrenimini 2003 yılında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nde tamamlamıştır. Kendisini her türlü mecrada pedagog olarak tanıtmaktadır. ‘Çocuk gelişimi’ alanında bir lisans mezuniyeti olan şüphelinin, ‘pedagog’ unvanını kullanması, kendini pedagog olarak tanıtması mümkün olmayıp, aksi açıkça yanıltıcı ve aldatıcı bir bilgilendirmedir. Bu kapsamda, şüpheli gibi özel sektörde reklam amaçlı, ticari amaçlı olarak pedagog unvanı kullanan çocuk gelişimi, Eğitim Fakültesi mezunu şahısların kendilerini bu şekilde yanıltıcı biçimde tanıtmaları açıkça nitelikli dolandırıcılık fiiline vücut vereceği aşikârdır. Şüpheli uzun yıllardır yetkili olmadığı halde pedagog unvanını kullanmaktadır. Pedagog unvanını kullanmaya yetkili olmayan şüpheli psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunu değildir. Şüpheli halen suç işlemeye devam ettiğinden ivedi ile eylemlerin sonlandırılmasını ve yapılacak soruşturma neticesinde şüphelinin cezalandırılması için iddianame düzenlenmesini talep ediyoruz.”
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