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https://tr.sputniknews.com/20211028/taksi-filminin-basrol-oyuncusu-film-gorusmesi-icin-geldigi-istanbulda-taksi-bulamadi-1050260526.html
'Taksi' filminin başrol oyuncusu, film görüşmesi için geldiği İstanbul'da taksi bulamadı
'Taksi' filminin başrol oyuncusu, film görüşmesi için geldiği İstanbul'da taksi bulamadı
Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, film görüşmesi için İstanbul'a geldi. Taksi serisi filmlerde taksicilik yapan Naceri... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T12:31+0300
2021-10-28T12:30+0300
yaşam
istanbul
samy naceri
film
taksi
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1998 yılında çekilen Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, bir film görüşmesi için İstanbul'a geldi. Taksi serisi filmlerindeki başrolüyle ün kazanan Naceri, özel bir toplantıya katılmak için Beyazıt'ta kaldığı otelden taksi durağına yürüdü. Kendisine Fransız sosyal medya fenomeni Parisa ve menajeri Don Kerry eşlik etti. Samy Naceri, Cağaloğlu'ndaki taksi durağına geldiğinde taksi bulamadı. Samy Naceri, yaklaşık 20 dakika taksi bekledi. Naceri, İstanbul'un tarihi caddelerinde yürürken ve taksi beklerken hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Fransız aktör bindiği taksinin direksiyonuna da geçti, İstanbul sokaklarında taksi kullandı.'Türkiye'de olmak muazzamdı'60 yaşındaki Fransız oyuncu Samy Naceri "Türkiye'ye 15 gün önce de tatil için gelmiştim. Bugün bir davet üzerine İstanbul'a geldim. Bana tarihi yerleri gezdirdiler. Osmanlı'dan Atatürk'e kadar olan tarihi eser ve olaylar hakkında bilgi verdiler.Tarihe ilgi duyan bir kişi olarak Türkiye'de olmak muazzamdı. Türkler beni sokakta gördüğünde beni tanıyor ama gelip konuşmak için utanıyorlar, ben de öyle olduğunu anlayınca selam veriyorum. Onlar da gelip benimle konuşuyor. Böyle büyük muazzam bir şehirde, turistlerin çokça ziyaret ettiği bir şehirde taksi sorunu olması çok üzücü" dedi.'Türkiye'de taksici olmak istemezdim'Fransız oyuncu Naceri "Gezdiğim ve film çektiğim şehirlerde araba kullanmayı seviyorum. Trafik yoğunluğu yüksek olan şehirlerde de araba kullandım, o yüzden İstanbul trafiğinde de zorlanmadım. Moskova veya Paris trafiğini görseniz saçlarınızı koparırsınız. Oraların trafiği daha da beter" diye konuştu. "Eğer bir oyuncu olmasaydınız Türkiye'de taksici olur muydunuz?" sorusuna Samy Naceri "Burada taksici olmak istemezdim çünkü trafik çok karışık" cevabını verdi.
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istanbul, samy naceri, film, taksi

'Taksi' filminin başrol oyuncusu, film görüşmesi için geldiği İstanbul'da taksi bulamadı

12:31 28.10.2021
© DHA'Taksi' filminin başrol oyuncusu, film görüşmesi için geldiği İstanbul'da taksi bulamadı
'Taksi' filminin başrol oyuncusu, film görüşmesi için geldiği İstanbul'da taksi bulamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© DHA
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Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, film görüşmesi için İstanbul'a geldi. Taksi serisi filmlerde taksicilik yapan Naceri, Cağaloğlu'ndaki bir taksi durağına gitti. Ancak durakta taksi bulamadı. Samy Naceri yaklaşık 20 dakika taksi bekledi.
1998 yılında çekilen Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, bir film görüşmesi için İstanbul'a geldi. Taksi serisi filmlerindeki başrolüyle ün kazanan Naceri, özel bir toplantıya katılmak için Beyazıt'ta kaldığı otelden taksi durağına yürüdü. Kendisine Fransız sosyal medya fenomeni Parisa ve menajeri Don Kerry eşlik etti. Samy Naceri, Cağaloğlu'ndaki taksi durağına geldiğinde taksi bulamadı. Samy Naceri, yaklaşık 20 dakika taksi bekledi. Naceri, İstanbul'un tarihi caddelerinde yürürken ve taksi beklerken hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Fransız aktör bindiği taksinin direksiyonuna da geçti, İstanbul sokaklarında taksi kullandı.

'Türkiye'de olmak muazzamdı'

60 yaşındaki Fransız oyuncu Samy Naceri "Türkiye'ye 15 gün önce de tatil için gelmiştim. Bugün bir davet üzerine İstanbul'a geldim. Bana tarihi yerleri gezdirdiler. Osmanlı'dan Atatürk'e kadar olan tarihi eser ve olaylar hakkında bilgi verdiler.
Tarihe ilgi duyan bir kişi olarak Türkiye'de olmak muazzamdı. Türkler beni sokakta gördüğünde beni tanıyor ama gelip konuşmak için utanıyorlar, ben de öyle olduğunu anlayınca selam veriyorum. Onlar da gelip benimle konuşuyor. Böyle büyük muazzam bir şehirde, turistlerin çokça ziyaret ettiği bir şehirde taksi sorunu olması çok üzücü" dedi.

'Türkiye'de taksici olmak istemezdim'

Fransız oyuncu Naceri "Gezdiğim ve film çektiğim şehirlerde araba kullanmayı seviyorum. Trafik yoğunluğu yüksek olan şehirlerde de araba kullandım, o yüzden İstanbul trafiğinde de zorlanmadım. Moskova veya Paris trafiğini görseniz saçlarınızı koparırsınız. Oraların trafiği daha da beter" diye konuştu. "Eğer bir oyuncu olmasaydınız Türkiye'de taksici olur muydunuz?" sorusuna Samy Naceri "Burada taksici olmak istemezdim çünkü trafik çok karışık" cevabını verdi.
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