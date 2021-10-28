Tavuk ciğeri verilerek zehirlenen 4 hayvandan 2'si öldü

“Bu hayvanlar saldırgan değil. Sadece aç olabilirler ya da kısırlaştırılmadığı için olabilir. Bu durumda da en büyük sorumluluk aslında belediyenin. Bunları zehirleyenler kim bilmiyoruz ama eminim emniyet güçleri bunları muhakkak bulacaktır. Çünkü HAYDİ ekiplerine de şikayette bulunduk. Bu yapılan vicdansızlık, merhametsizlik. İnsan olan birinin bunu yapabileceğine ben ihtimal vermek istemiyorum. Bu yüzden, bunlar her kimse bu olayın takipçisiyim ve her durumda ne olursa olsun bunu ben ortaya çıkartacağım. Yeter ki oradaki kamera kayıtları, bilgi ve görgü şahitleri ortaya çıksın. Olaya şahit olanlar da gittiler ifadelerini verdiler.”