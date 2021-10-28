https://tr.sputniknews.com/20211028/tayvan-ordusunun-amerikan-askerlerinden-egitim-aldigi-bilgisini-dogruladi-1050255351.html

Tayvan, ordusunun Amerikan askerlerinden eğitim aldığı bilgisini doğruladı

Tayvan, ordusunun Amerikan askerlerinden eğitim aldığı bilgisini doğruladı

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, ordularının ABD'den eğitim desteği aldığı yönündeki iddianın doğru olduğunu bildirdi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T09:27+0300

2021-10-28T09:27+0300

2021-10-28T09:27+0300

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tsai ing-wen

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Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Amerikan askerlerinin Tayvan ordusu askerlerini eğitmek üzere adaya geldiği bilgisini doğrulayarak, ABD'nin Çin'den gelecek 'herhangi bir saldırı durumunda adayı koruyacağına inandığını' söyledi.CNN kanalına konuşan Tsai, Pekin'den gelen tehdidin 'günden güne büyüdüğünü' iddia ederek, Tayvan'ı büyük bir 'otoriter yapıyla mücadele eden demokrasi ışığı' olarak nitelendirdi.Adada kaç Amerikan askerinin bulunduğu yönündeki soruya yanıt veren Tayvan Devlet Başkanı, "Düşünüldüğü kadar çok değil" dedi.Tsai, "ABD ile savunma kabiliyetimizi artırmaya yönelik geniş bir işbirliği yelpazesine sahibiz" ifadelerini kullandı.Bu ayın başlarında AFP'ye konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, bir grup Amerikan askerinin adaya gelerek Tayvan ordusuna eğitim verdiğini öne sürmüştü.Tayvan'da 1979 yılından bu yana ABD askeri varlığı bulunmuyordu.Dün parlamentoda milletvekillerine hitap eden Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng ise, ABD ve Tayvan ordularının uzun süredir birbirleriyle temas halinde olduğunu söylemişti.Chiu, "Karşılıklı personel mübadelelerimiz mevcut ve onlar (ABD askerleri) askeri işbirliği için burada olacaklardı, ancak bu benim tarifime göre bu, 'asker konuşlandırmaktan' farklı" diye konuşmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211027/cin-tayvanin-birlesmis-milletlere-katilma-hakki-yok-1050222231.html

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