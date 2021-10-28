Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211028/tff-9-kasimdan-itibaren-profesyonel-liglerde-statlara-tam-kapasitede-seyirci-alinacak-1050276927.html
TFF: 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
TFF: 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T19:42+0300
2021-10-28T19:55+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044163733_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a0366077dda790b4cd32aeee7a8a267c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044163733_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_517fdd2c374d2151ebc5611db63f859c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika

TFF: 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak

19:42 28.10.2021 (güncellendi: 19:55 28.10.2021)
© AATFF
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:42TFF: 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
19:31AK Partili Çelik: Terör ile mücadeleyi 'savaş' diye niteleyenlerle CHP aynı noktaya gelmiştir
19:28Ukrayna Dışişleri Bakanı: Donbass'ta Bayraktar SİHA'ları kullanılması Minsk anlaşmalarını çiğnemiyor
19:28Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi, 229 can kaybı yaşandı
19:19Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
19:09Belçika Anayasa Mahkemesi: 147 yıllık Kral'a hakaret yasası ifade özgürlüğünün ihlali
19:04Gözaltına alınan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, ifadesinin ardından serbest bırakıldı
19:02Sahte PCR çetesine 50 yıl hapis istemi
19:00Önce köpekten halay çekerek kaçtılar, ardından köpeği de halaya dahil ettiler
18:59FSB, Murmansk bölgesinde planlanan terör saldırılarını önledi
18:57İzmir'de toplu ulaşım 29 Ekim'de yüzde 50 indirimli olacak
18:46Türkiye Ermeni toplumundan bir kişi kaymakam olmaya hak kazandı
18:45Uzmanından 'Squid Game' yorumu: Beyin riskli ortamlarda nasıl karar veriyor?
18:32Türkiye'de ikamet eden yabancı sayısı belli oldu
18:24MEB'den lise öğrencileri için karar: Kasımda ek sorumluluk sınavı yapılacak
18:23Selçuk Bayraktar'ın hayatı Azerbaycanlı çocuklar için kitaplaştırıldı
18:18Başak Demirtaş, La Casa de Papel'in 'Lizbon'uyla fotoğraf paylaştı: 'Dertlerimiz de ortak'
18:10Orkestrasından Bülent Ersoy’a suçlama: 'Sadece kendi reklamı için konuşuyor'
18:10Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 ve Dünya Liderler Zirvesi için İtalya ve Birleşik Krallık'a gidecek
18:05Rusya’da SSCB ile Nazi Almanyası’nı bir tutanlara yönelik idari tutukluluk uygulaması teklifi