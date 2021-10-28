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TFF: 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
TFF: 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T19:42+0300
2021-10-28T19:42+0300
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türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika
TFF: 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
19:42 28.10.2021 (güncellendi: 19:55 28.10.2021)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.