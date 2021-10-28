https://tr.sputniknews.com/20211028/turk-findik-iscileri-nutellanin-sahibine-tepkili-bizden-daha-cok-kazaniyorlar-bu-somurudur-1050256639.html

Fındık işçileri, Nutella'nın sahibine tepkili: 'Bizden daha çok kazanıyorlar, bu sömürüdür'

Fındık işçileri, Nutella'nın sahibine tepkili: 'Bizden daha çok kazanıyorlar, bu sömürüdür'

Dünyadaki fındık üretiminin büyük kısmını karşılayan Türkiye'de fındık işçileri, yabancı şirketlerin uyguladığı sömürü ve düşük ücretlere tepki gösterdi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T10:33+0300

2021-10-28T10:33+0300

2021-10-28T10:36+0300

ekonomi

nutella

işçi

akyazı

ferrero

fındık

sömürü

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Dünya fındık ihracatının yüzde 82'sini karşılayan Türkiye'de çok sayıda fındık işçisi, zorlu koşullarda çalışıyor.AFP ajansının haberde, Türkiye'deki fındık işçilerinin maruz kaldıkları sömürüye yer verildi. İşçiler, Kinder ve Nutella gibi markaları da bünyesinde barındıran İtalyan Ferrero'ya tepki gösterdi.Ferrero, Türkiye'deki çiftçinin ürettiği fındığı 22-23 TL'ye satın alıp dünyaya 23 dolara satıyor.Ajansa konuşan 25 yaşındaki mevsimlik işçi Mehmet Şirin, günde 12 saat çalıştıklarını ve bunun zahmetli bir iş olduğunu belirtti.'Bu sömürüdür'Şirin, "Topladığımız fındıklar yurt dışına çıkıyor ve Nutella olarak geri geliyor. Bizden daha çok kazanıyorlar. Bu sömürüdür" dedi.43 yaşındaki fındık üretcisi Aydın Şimşek ise, şirketin tekel olduğunu ve yapacak bir şeyleri olmadığını ifade etti.Şimşek, "Koşullarımızı, ne kadar sıkı çalıştığımızı görüyorsunuz" diyerek bir kilogram fındığın fiyatının 22.5 liraya düştüğünü söyledi.Şimşek, "Bu yıl fındıklarımı Ferrero'ya satmayacağım" diye konuştu.Ferrero, son 35 yıldır fındık tedarik ettiği Türkiye'de 6 tesiste 1000'den fazla işçi çalıştırıyor.Ferrero: Serbest piyasa düzenlemelerine riayet ediyoruzFerrero'dan bir sözcü, AFP'ye açıklamasında şirketin, 'Türkiye'deki çiftliklere doğrudan sahip olmadığını veya onları yönetmediğini, fındıkları doğrudan çiftçilerden tedarik etmediğini' dile getirdi.Sözcü, "(Ferrero) Ürünleri için ihtiyaç duyduğu fındığı, serbest piyasa düzenlemelerine uygun olarak piyasa dinamiklerine uyarınca tedarik ediyor" ifadelerini kullandı.'22-23 liraya alıp 23 dolara satıyorlar'Öte yandan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) İstanbul Şube Başkanı Ömer Demir, "Fındığı kilosu 22-23 liraya alıp 23 dolara satıyorlar. Türkiye dünyaya yaklaşık 300 bin ton fındık ihraç ediyor ama bu işten sadece yabancı şirketler kâr ediyor" diye konuştu.Rekabet Kurumu'na duruma müdahalede bulunma çağrısı yapan Demir, "Yoksa her yerde her şeyi kontrol edecekler ve ürünümüzü onlardan başkasına satamayacağımız bir noktaya geleceğiz" dedi.'Bu işten sadece yabancı şirkerlerin kâr etmesi ne garip'"Türkiye dünyaya yaklaşık 300 bin ton fındık ihraç ediyor. Bu işten sadece yabancı şirketlerin kâr etmesi ne kadar garip" diyen Demir, ayrıca Ferrero ve Türkiye'nin fındığını tedarik eden diğer uluslararası şirketlerin, çiftçilere paralarını peşin ödeyerek alet ve gübre sağladığını söyledi.Bunun yanı sıra Akyazı Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar, "Üreticiler Ferrero aleyhine konuşmaktan korkuyor" ifadesini kullandı.Bayraktar, üreticilerin 'ses çıkarırlarsa fındıklarını satamayacaklarından korktuklarını' belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20201008/disk-isci-verimi-yuzde-51-artti-ama-maas-artisi-yuzde-15te-kaldi-1042992445.html

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nutella, işçi, akyazı, ferrero, fındık, sömürü