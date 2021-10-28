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Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi, 229 can kaybı yaşandı
Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi, 229 can kaybı yaşandı
Sağlık Bakanlığı, 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 528 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 229 kişi hayatını... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T19:28+0300
2021-10-28T20:00+0300
vaka
koronavirüs
son dakika
vaka sayısı
fahrettin koca
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https://covid19.saglik.gov.tr/Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 651 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan koronavirüs salgınında son durumu şu ifadelerle paylaştı:En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,15, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,15 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 23 bin 796'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 161 bin 935 doz aşı uygulandı.En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.
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vaka, son dakika, vaka sayısı, fahrettin koca

Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi, 229 can kaybı yaşandı

19:28 28.10.2021 (güncellendi: 20:00 28.10.2021)
© İHATürkiye, vaka, koronavirüs
Türkiye, vaka, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanlığı, 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 528 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 229 kişi hayatını kaybetti.
https://covid19.saglik.gov.tr/Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 651 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan koronavirüs salgınında son durumu şu ifadelerle paylaştı:

"25 bin 528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı yüzde 75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. Sizlere değer verenler adına lütfen.'

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,15, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,15 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 23 bin 796'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 161 bin 935 doz aşı uygulandı.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.
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