https://tr.sputniknews.com/20211028/turkiyede-son-24-saatte-25-bin-528-yeni-vaka-tespit-edildi-229-can-kaybi-yasandi-1050276467.html

Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi, 229 can kaybı yaşandı

Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 528 yeni vaka tespit edildi, 229 can kaybı yaşandı

Sağlık Bakanlığı, 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 25 bin 528 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 229 kişi hayatını... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T19:28+0300

2021-10-28T19:28+0300

2021-10-28T20:00+0300

vaka

koronavirüs

son dakika

vaka sayısı

fahrettin koca

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https://covid19.saglik.gov.tr/Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 354 bin 580 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 651 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan koronavirüs salgınında son durumu şu ifadelerle paylaştı:En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,15, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,15 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 23 bin 796'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 161 bin 935 doz aşı uygulandı.En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

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vaka, son dakika, vaka sayısı, fahrettin koca