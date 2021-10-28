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Uçan motosiklet 680 bin dolara satışta: Bir süre yarış pistlerinde kullanılacak
Uçan motosiklet 680 bin dolara satışta: Bir süre yarış pistlerinde kullanılacak
Japonya'da bir teknoloji firması uçan motosiklet tasarımını satışa çıkardı. Fiyatı ise 680 bin dolar. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T13:02+0300
2021-10-28T13:02+0300
2021-10-28T13:06+0300
japonya
pist
motosiklet
yaşam
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Japonya'da bir teknoloji şirketinin geliştirdiği uçan motosiklet, satışa sunuldu.Bu sıra dışı motosiklete sahip olmak için ödenmesi gereken fiyat 680 bin dolar.Uçan motosiklette dört motor bulunuyor. Tam dolum tek batarya şarjla 100 kilometre hıza çıkıp 40 dakika uçabiliyor.Japon teknoloji ve elektrik devlerinin desteklediği şirket, 2022 ortasına kadar tek kişinin bineceği uçan motosikletlerden 200 adet üretmeyi hedefliyor.Japonya'daki mevcut yasalar, uçan motosikletlerin işlek yollarda kullanılmasına izin vermiyor.Bu nedenle uçan motosikletlerin, bir süre yarış pistlerinde kullanılması planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211025/jetgillerden-esinlendi-ucan-otomobiller-92-bin-dolardan-satisa-cikti-2022de-teslim-edilecek-1050158874.html
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japonya, pist, motosiklet
Uçan motosiklet 680 bin dolara satışta: Bir süre yarış pistlerinde kullanılacak 13:02 28.10.2021 (güncellendi: 13:06 28.10.2021)
Japonya'da bir teknoloji firması uçan motosiklet tasarımını satışa çıkardı. Fiyatı ise 680 bin dolar.
Japonya'da bir teknoloji şirketinin geliştirdiği
uçan motosiklet, satışa sunuldu.
Bu sıra dışı motosiklete sahip olmak için ödenmesi gereken fiyat
680 bin dolar.
Uçan motosiklette dört motor bulunuyor. Tam dolum
tek batarya şarjla 100 kilometre hıza çıkıp 40 dakika uçabiliyor. Japon teknoloji ve elektrik devlerinin desteklediği şirket, 2022 ortasına kadar tek kişinin bineceği uçan motosikletlerden 200 adet üretmeyi hedefliyor.
Japonya'daki mevcut yasalar, uçan motosikletlerin işlek yollarda kullanılmasına izin vermiyor.
Bu nedenle uçan motosikletlerin, bir süre yarış pistlerinde kullanılması planlanıyor.