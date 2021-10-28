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Ucuz bir antidepresan ilaç, ağır Kovid'den hastanede uzun tedavi riskini azaltıyor
13:04 28.10.2021 (güncellendi: 13:25 28.10.2021)
© REUTERS / Craig LassigKoronavirüs-tüp-deney-sıtma
© REUTERS / Craig Lassig
Amerika kıtasında yürütülen klinik deneyler, fluvoxamine (fluvoksamin) adlı ucuz bir antidepresanın, Kovid testi pozitif çıkanlar içinden hastalığı ağır geçirme riski bulunanların hastaneye yatış, uzun tedavi ve ölüm riskini üçte bir oranında azalttığını gösterdi.
Aşı elde edemeyen ya da geniş çaplı aşılama kampanyası yürütemeyen ülkeler açısından önem arz eden bir araştırmaya göre, Kovid'den ağır hastalanma ya da ölüm riskinden ayakta tedaviyle korunmanın ucuz bir yolu bulundu.
Anti-inflamatuar özellikli antidepresan
Depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk gibi ruhsal-zihinsel rahatsızlıklara karşı kullanılan fluvoksamin adlı antidepresanın anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle Kovid klinik deneylerine konu olmasının ardından, Lancet Halk Sağlığı dergisinde bir araştırma yayımlandı.
A study has determined that a cheap antidepressant reduces the need for hospitalization among high-risk adults with COVID-19. A course of treatment for the coronavirus would cost about $4. https://t.co/JGPnJV52DJ— The Associated Press (@AP) October 28, 2021
Kovid kaynaklı birçok sorun, bağışıklık sisteminin enfeksiyona aşırı tepki vermesi nedeniyle şişmeler oluşmasından kaynaklanırken, buna karşı etkili gözüken fluvoksaminle deney yapan Kuzey ve Güney Amerika'dan araştırmacılar, Brezilya'da Kovid'e yakalanan 1500 kişiden elde edilen sonuçları açıkladı.
Hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma
Fluvoksamin verilen 741 kişinin sadece 79'u - yüzde 10'undan biraz fazlası - hastanede uzun süre kaldı. Plasebo verilen 756 kişiden 119'u (yüzde 15.7'i) hastaneye kaldırıldı. Plasebo grubundan 12, fluvoksamin grubundan 1 kişi öldü. Araştırmacılar, fluvoksamin uygulamasının hastaneye yatışlarda yüzde 32 oranında göreceli azalmaya yol açtığını söyledi.
#Antidepressant reduced #COVID19 hospitalisation risk: study https://t.co/K7DKIWiv56— The Business Standard (@tbsnewsdotnet) October 28, 2021
Ucuz, yaygın, etkili tedavi peşinde
Araştırmanın yöneticilerinden olan McMaster Üniversitesi'nden Edward Mills, Kovid'in kaynakları kısıtlı ve aşılara erişimi sınırlı ülkelerdeki bireyler için hala risk teşkil ettiğine dikkat çekti. Mills, "Kovid'e karşı ucuz, yaygın bulunan ve etkili tedavilerin belirlenmesi bu nedenle büyük önem taşıyor ve yaygın bulunan, iyi anlaşılmış güvenlik profillerine sahip mevcut ilaçların yeniden kullanılmasına rağbet var" dedi.
Bağımlılık riski var
Araştırmacılar, fluvoksaminin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) temel ilaçlar listesinde bulunmamasından ve bağımlılık yapabilmesinden ötürü daha fazla değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu belirtti.
Araştırmanın Brezilya'daki yöneticilerinden Gilmar Reis, "Fluvoksaminin güvenliği, tolere edilebilirliği, kullanım kolaylığı, düşük maliyeti ve yaygın bulunabilirliği göz önüne alındığında, bu bulguların Kovid'in klinik yönetimine ilişkin ulusal ve uluslararası rehberler üzerinde önemli bir etkisi olabilir" diye ekledi.