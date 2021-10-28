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Ucuz bir antidepresan ilaç, ağır Kovid'den hastanede uzun tedavi riskini azaltıyor
Ucuz bir antidepresan ilaç, ağır Kovid'den hastanede uzun tedavi riskini azaltıyor
Amerika kıtasında yürütülen klinik deneyler, fluvoxamine (fluvoksamin) adlı ucuz bir antidepresanın, Kovid testi pozitif çıkanlar içinden hastalığı ağır... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T13:04+0300
2021-10-28T13:25+0300
koronavirüs
brezilya
güney amerika
ilaç
antidepresan
kuzey amerika
ucuz
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Aşı elde edemeyen ya da geniş çaplı aşılama kampanyası yürütemeyen ülkeler açısından önem arz eden bir araştırmaya göre, Kovid'den ağır hastalanma ya da ölüm riskinden ayakta tedaviyle korunmanın ucuz bir yolu bulundu.Anti-inflamatuar özellikli antidepresanDepresyon ve obsesif kompulsif bozukluk gibi ruhsal-zihinsel rahatsızlıklara karşı kullanılan fluvoksamin adlı antidepresanın anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle Kovid klinik deneylerine konu olmasının ardından, Lancet Halk Sağlığı dergisinde bir araştırma yayımlandı. Kovid kaynaklı birçok sorun, bağışıklık sisteminin enfeksiyona aşırı tepki vermesi nedeniyle şişmeler oluşmasından kaynaklanırken, buna karşı etkili gözüken fluvoksaminle deney yapan Kuzey ve Güney Amerika'dan araştırmacılar, Brezilya'da Kovid'e yakalanan 1500 kişiden elde edilen sonuçları açıkladı.Hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalmaFluvoksamin verilen 741 kişinin sadece 79'u - yüzde 10'undan biraz fazlası - hastanede uzun süre kaldı. Plasebo verilen 756 kişiden 119'u (yüzde 15.7'i) hastaneye kaldırıldı. Plasebo grubundan 12, fluvoksamin grubundan 1 kişi öldü. Araştırmacılar, fluvoksamin uygulamasının hastaneye yatışlarda yüzde 32 oranında göreceli azalmaya yol açtığını söyledi.Ucuz, yaygın, etkili tedavi peşindeAraştırmanın yöneticilerinden olan McMaster Üniversitesi'nden Edward Mills, Kovid'in kaynakları kısıtlı ve aşılara erişimi sınırlı ülkelerdeki bireyler için hala risk teşkil ettiğine dikkat çekti. Mills, "Kovid'e karşı ucuz, yaygın bulunan ve etkili tedavilerin belirlenmesi bu nedenle büyük önem taşıyor ve yaygın bulunan, iyi anlaşılmış güvenlik profillerine sahip mevcut ilaçların yeniden kullanılmasına rağbet var" dedi. Bağımlılık riski varAraştırmacılar, fluvoksaminin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) temel ilaçlar listesinde bulunmamasından ve bağımlılık yapabilmesinden ötürü daha fazla değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu belirtti.Araştırmanın Brezilya'daki yöneticilerinden Gilmar Reis, "Fluvoksaminin güvenliği, tolere edilebilirliği, kullanım kolaylığı, düşük maliyeti ve yaygın bulunabilirliği göz önüne alındığında, bu bulguların Kovid'in klinik yönetimine ilişkin ulusal ve uluslararası rehberler üzerinde önemli bir etkisi olabilir" diye ekledi.
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brezilya, güney amerika, ilaç, antidepresan, kuzey amerika, ucuz

Ucuz bir antidepresan ilaç, ağır Kovid'den hastanede uzun tedavi riskini azaltıyor

13:04 28.10.2021 (güncellendi: 13:25 28.10.2021)
© REUTERS / Craig LassigKoronavirüs-tüp-deney-sıtma
Koronavirüs-tüp-deney-sıtma - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© REUTERS / Craig Lassig
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Amerika kıtasında yürütülen klinik deneyler, fluvoxamine (fluvoksamin) adlı ucuz bir antidepresanın, Kovid testi pozitif çıkanlar içinden hastalığı ağır geçirme riski bulunanların hastaneye yatış, uzun tedavi ve ölüm riskini üçte bir oranında azalttığını gösterdi.
Aşı elde edemeyen ya da geniş çaplı aşılama kampanyası yürütemeyen ülkeler açısından önem arz eden bir araştırmaya göre, Kovid'den ağır hastalanma ya da ölüm riskinden ayakta tedaviyle korunmanın ucuz bir yolu bulundu.

Anti-inflamatuar özellikli antidepresan

Depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk gibi ruhsal-zihinsel rahatsızlıklara karşı kullanılan fluvoksamin adlı antidepresanın anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle Kovid klinik deneylerine konu olmasının ardından, Lancet Halk Sağlığı dergisinde bir araştırma yayımlandı.
Kovid kaynaklı birçok sorun, bağışıklık sisteminin enfeksiyona aşırı tepki vermesi nedeniyle şişmeler oluşmasından kaynaklanırken, buna karşı etkili gözüken fluvoksaminle deney yapan Kuzey ve Güney Amerika'dan araştırmacılar, Brezilya'da Kovid'e yakalanan 1500 kişiden elde edilen sonuçları açıkladı.

Hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma

Fluvoksamin verilen 741 kişinin sadece 79'u - yüzde 10'undan biraz fazlası - hastanede uzun süre kaldı. Plasebo verilen 756 kişiden 119'u (yüzde 15.7'i) hastaneye kaldırıldı. Plasebo grubundan 12, fluvoksamin grubundan 1 kişi öldü. Araştırmacılar, fluvoksamin uygulamasının hastaneye yatışlarda yüzde 32 oranında göreceli azalmaya yol açtığını söyledi.

Ucuz, yaygın, etkili tedavi peşinde

Araştırmanın yöneticilerinden olan McMaster Üniversitesi'nden Edward Mills, Kovid'in kaynakları kısıtlı ve aşılara erişimi sınırlı ülkelerdeki bireyler için hala risk teşkil ettiğine dikkat çekti. Mills, "Kovid'e karşı ucuz, yaygın bulunan ve etkili tedavilerin belirlenmesi bu nedenle büyük önem taşıyor ve yaygın bulunan, iyi anlaşılmış güvenlik profillerine sahip mevcut ilaçların yeniden kullanılmasına rağbet var" dedi.

Bağımlılık riski var

Araştırmacılar, fluvoksaminin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) temel ilaçlar listesinde bulunmamasından ve bağımlılık yapabilmesinden ötürü daha fazla değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu belirtti.
Araştırmanın Brezilya'daki yöneticilerinden Gilmar Reis, "Fluvoksaminin güvenliği, tolere edilebilirliği, kullanım kolaylığı, düşük maliyeti ve yaygın bulunabilirliği göz önüne alındığında, bu bulguların Kovid'in klinik yönetimine ilişkin ulusal ve uluslararası rehberler üzerinde önemli bir etkisi olabilir" diye ekledi.
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