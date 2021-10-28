https://tr.sputniknews.com/20211028/ukrayna-disisleri-bakani-donbassta-bayraktar-sihalari-kullanilmasi-minsk-anlasmalarini-cignemiyor-1050276283.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Donbass'ta Bayraktar SİHA'ları kullanılması Minsk anlaşmalarını çiğnemiyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Donbass'ta Bayraktar SİHA'ları kullanılması Minsk anlaşmalarını çiğnemiyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmasının Minsk anlaşmalarını ihlal etmediğini söyledi. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T19:28+0300

2021-10-28T19:28+0300

2021-10-28T19:28+0300

savunma

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siha

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Basın toplantısı düzenleyen Kuleba, Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmaları konusunda "Ukrayna hiçbir şeyi ihlal etmedi. Kendimizi savunma hakkımızı kullanmak için Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi aracılığıyla ve AGİT'le gerekli iletişim prosedürlerini yerine getirdik" dedi.Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse’nin Donbass’ta Bayraktar İHA’sının kullanılmasında tüm tarafların suçlu olduğunu düşündükleri açıklamasına yanıt veren Kuleba, "Partnerlerimizin yerinde olsam, her şeyden önce, Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan topçu silahının olmaması gereken yerde olmasından endişe duyardım. Onlar topçu silahını cephe hattına getirip mevzilerimize ateş açtıklarında ve askerlerimizi öldürdüklerinde, bu durumla ilgili gerekli değerlendirmeler yapılmıyor" ifadelerini kullandı.Almanya'yı objektif durum değerlendirmeleri yapmaya çağıran Kuleba, "Alman partnerlerimizle konuşuyoruz, barışçıl çözüme ilkesel bağlılıklarını koruduklarından ve ülkemize yönelik Rus saldırganlığına son vermekte bize yardım etmeye çalıştıklarından şüphe duymuyoruz. Onlara müteşekkiriz. Ancak tüm değerlendirmelerin durumun tam bağlamı ele alınarak yapılması gerektiğine inanıyoruz" diye ekledi.Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, insansız hava aracı kullanılmasında Berlin’in tüm tarafları suçladığını, Minsk anlaşmalarına göre bu konuda yalnızca AGİT gözlemcilerine izin verildiğini belirtmişti.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar İHA'larının kullanıldığını teyit etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211027/lavrov-donbassta-turk-sihalarinin-kullanildigina-dair-bilgiyi-inceliyoruz-1050241062.html

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