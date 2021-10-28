https://tr.sputniknews.com/20211028/ukraynali-buyukelciden-berline-bayraktar-ihasi-kullanilmasiyla-ilgili-aciklamasina-tepki-1050268357.html
Ukraynalı Büyükelçi'den Berlin’e Bayraktar İHA'sı kullanılmasıyla ilgili açıklamasına tepki
Ukraynalı Büyükelçi'den Berlin’e Bayraktar İHA'sı kullanılmasıyla ilgili açıklamasına tepki
Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Andrey Melnik, Berlin’in Donbass’ta Ukrayna ordusu tarafından Bayraktar İHA’sının kullanılmasına ilişkin yaptığı açıklamaya... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T15:31+0300
2021-10-28T15:31+0300
2021-10-28T15:31+0300
savunma
donbass
ukrayna
almanya dışişleri bakanlığı
bayraktar tb2 model türk yapımı insansız hava aracı (iha)
bayraktar akıncı tiha
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Konuyla ilgili Alman Bild gazetesine konuşan Andrey Melnik, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse’nin Donbass’ta Bayraktar İHA’sının kullanılmasında tüm tarafların suçlu olduğunu düşündükleri açıklamasına Kiev’in ‘kararlılıkla karşı çıktığını’ söyledi.Melnik, Ukrayna’nın kendisini savunmasının yasal hakkı olduğunu belirtti.Ukraynalı Büyükelçiye göre konuyla ilgili rahatsızlığını dile getirmektense Berlin’in Normandiya formatında bir görüşmenin düzenlenmesi için arabuculuk yapma çabası göstermesi ve ‘Moskova’yı yerine oturtması’ gerekiyor.Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, insansız hava aracı kullanılmasında Berlin’in tüm tarafları suçladığını, Minsk anlaşmalarına göre bu konuda yalnızca AGİT gözlemcilerine izin verildiğini belirtmişti.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar İHA'larının kullanıldığını teyit etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210913/ukrayna-4-adet-bayraktar-tb2-iha-kompleksi-satin-almayi-planliyor-1048847990.html
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donbass, ukrayna, almanya dışişleri bakanlığı, bayraktar tb2 model türk yapımı insansız hava aracı (iha), bayraktar akıncı tiha
Ukraynalı Büyükelçi'den Berlin’e Bayraktar İHA'sı kullanılmasıyla ilgili açıklamasına tepki
Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Andrey Melnik, Berlin’in Donbass’ta Ukrayna ordusu tarafından Bayraktar İHA’sının kullanılmasına ilişkin yaptığı açıklamaya ‘kararlılıkla karşı olduklarını’ ifade etti.
Konuyla ilgili Alman Bild gazetesine konuşan Andrey Melnik, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse’nin Donbass’ta Bayraktar İHA’sının kullanılmasında tüm tarafların suçlu olduğunu düşündükleri açıklamasına Kiev’in ‘kararlılıkla karşı çıktığını’ söyledi.
Melnik, Ukrayna’nın kendisini savunmasının yasal hakkı olduğunu belirtti.
Ukraynalı Büyükelçiye göre konuyla ilgili rahatsızlığını dile getirmektense Berlin’in Normandiya formatında bir görüşmenin düzenlenmesi için arabuculuk yapma çabası göstermesi ve ‘Moskova’yı yerine oturtması’ gerekiyor.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, insansız hava aracı kullanılmasında Berlin’in tüm tarafları suçladığını, Minsk anlaşmalarına göre bu konuda yalnızca AGİT gözlemcilerine izin verildiğini belirtmişti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar İHA'larının kullanıldığını teyit etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söylemişti.