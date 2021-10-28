Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211028/ukraynali-buyukelciden-berline-bayraktar-ihasi-kullanilmasiyla-ilgili-aciklamasina-tepki-1050268357.html
Ukraynalı Büyükelçi'den Berlin’e Bayraktar İHA'sı kullanılmasıyla ilgili açıklamasına tepki
Ukraynalı Büyükelçi'den Berlin’e Bayraktar İHA'sı kullanılmasıyla ilgili açıklamasına tepki
Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Andrey Melnik, Berlin’in Donbass’ta Ukrayna ordusu tarafından Bayraktar İHA’sının kullanılmasına ilişkin yaptığı açıklamaya... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T15:31+0300
2021-10-28T15:31+0300
savunma
donbass
ukrayna
almanya dışişleri bakanlığı
bayraktar tb2 model türk yapımı insansız hava aracı (iha)
bayraktar akıncı tiha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048848109_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_173df7d663cbc67728ca948a844afa39.jpg
Konuyla ilgili Alman Bild gazetesine konuşan Andrey Melnik, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse’nin Donbass’ta Bayraktar İHA’sının kullanılmasında tüm tarafların suçlu olduğunu düşündükleri açıklamasına Kiev’in ‘kararlılıkla karşı çıktığını’ söyledi.Melnik, Ukrayna’nın kendisini savunmasının yasal hakkı olduğunu belirtti.Ukraynalı Büyükelçiye göre konuyla ilgili rahatsızlığını dile getirmektense Berlin’in Normandiya formatında bir görüşmenin düzenlenmesi için arabuculuk yapma çabası göstermesi ve ‘Moskova’yı yerine oturtması’ gerekiyor.Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, insansız hava aracı kullanılmasında Berlin’in tüm tarafları suçladığını, Minsk anlaşmalarına göre bu konuda yalnızca AGİT gözlemcilerine izin verildiğini belirtmişti.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar İHA'larının kullanıldığını teyit etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210913/ukrayna-4-adet-bayraktar-tb2-iha-kompleksi-satin-almayi-planliyor-1048847990.html
donbass
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1048848109_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_5e064b0095757a58793a44d2b7962a4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donbass, ukrayna, almanya dışişleri bakanlığı, bayraktar tb2 model türk yapımı insansız hava aracı (iha), bayraktar akıncı tiha

Ukraynalı Büyükelçi'den Berlin’e Bayraktar İHA'sı kullanılmasıyla ilgili açıklamasına tepki

15:31 28.10.2021
© AABayraktar TB2 İHA
Bayraktar TB2 İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
Abone ol
Ukrayna’nın Almanya Büyükelçisi Andrey Melnik, Berlin’in Donbass’ta Ukrayna ordusu tarafından Bayraktar İHA’sının kullanılmasına ilişkin yaptığı açıklamaya ‘kararlılıkla karşı olduklarını’ ifade etti.
Konuyla ilgili Alman Bild gazetesine konuşan Andrey Melnik, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse’nin Donbass’ta Bayraktar İHA’sının kullanılmasında tüm tarafların suçlu olduğunu düşündükleri açıklamasına Kiev’in ‘kararlılıkla karşı çıktığını’ söyledi.
Melnik, Ukrayna’nın kendisini savunmasının yasal hakkı olduğunu belirtti.
Ukraynalı Büyükelçiye göre konuyla ilgili rahatsızlığını dile getirmektense Berlin’in Normandiya formatında bir görüşmenin düzenlenmesi için arabuculuk yapma çabası göstermesi ve ‘Moskova’yı yerine oturtması’ gerekiyor.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, insansız hava aracı kullanılmasında Berlin’in tüm tarafları suçladığını, Minsk anlaşmalarına göre bu konuda yalnızca AGİT gözlemcilerine izin verildiğini belirtmişti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar İHA'larının kullanıldığını teyit etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söylemişti.

Bayraktar TB2 İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
DÜNYA
Ukrayna, 4 adet Bayraktar TB2 İHA kompleksi satın almayı planlıyor
13 Eylül, 00:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:49Alman bilim insanlarından Kovid-19'un A.30 varyantının aşılara dirençli olduğu uyarısı
16:47Aşkım Kapışmak: Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri benden destek almıştı, dereceye girememişti
16:47Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesinde özel bir Kovid-19 hastanesi kuracağını duyurdu
16:43Değeri yüzde 45 artan 'Doge katili' Shiba Inu, en değerli 10 kripto para arasına girmeyi zorluyor
16:29Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı'nın ifadesi ortaya çıktı
16:25La Casa De Papel'in Lizbon'u Martinez: Annemin favori dizisi 'Fatmagül’ün Suçu Ne?'
16:24Lübnan meclisi genel seçimlerin aceleye getirilmesinde ısrarcı: 27 Mart'ta sandık başına ikinci onay
16:18Afrika'da iklim krizi, 2050'ye kadar milyonlarca kişiyi göçe zorlayabilir
16:13'Polonya, Fransa ile ortaklaşa nükleer santral inşa etme niyetinde'
16:09Dünyanın ilk unisex prezervatifi üretildi
16:08'Süper Dadı' programının sunucusu için suç duyurusu: Pedagog değil
16:0212 AB ülkesinden İsrail'e Batı Şeria'da 3 bin konut inşa etme planını durdurma çağrısı
15:50İkranur'u öldüren amcaya önce müebbet sonra, 11 yıl hapis
15:44Rosneft Başkanı Seçin: Gaz krizi, 'aceleci enerji geçişlerinin' oluşturduğu riskleri ortaya koydu
15:35UNESCO korumasındaki 10 orman 'temizlediğinden fazla karbon salıyor': En büyük tehdit yangınlar
15:31Ukraynalı Büyükelçi'den Berlin’e Bayraktar İHA'sı kullanılmasıyla ilgili açıklamasına tepki
15:20Elon Musk'tan Demokratların 'milyarderlere daha fazla vergi' tasarısına tepki
15:08Togo'da dünyanın en büyük büyü pazarı
15:02Cadılar Bayramı'na Özel Köpek Festivali düzenlendi
15:01Em. Tuğg. Babüroğlu: Türkiye ABD’nin taleplerine izin vermemeli, S-400 sistemini konuşlandırmalıdır