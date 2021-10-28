https://tr.sputniknews.com/20211028/unesco-korumasindaki-10-orman-temizlediginden-fazla-karbon-saliyor-en-buyuk-tehdit-yanginlar-1050268520.html

UNESCO korumasındaki 10 orman 'temizlediğinden fazla karbon salıyor': En büyük tehdit yangınlar

UNESCO korumasındaki 10 orman 'temizlediğinden fazla karbon salıyor': En büyük tehdit yangınlar

Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle bozuldukları için net karbon kaynakları haline... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T15:35+0300

2021-10-28T15:35+0300

2021-10-28T15:39+0300

yaşam

orman yangını

tehdit

unesco dünya mirası listesi

karbon emisyonu

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yapılan çalışma son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı.NTV’nin aktardığına göre araştırma, dünya çapındaki 257 Dünya Mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi.Bununla birlikte UNESCO ormanları, Almanya'nın iki katı büyüklüğünde bir alana yayılıyor.‘Şimdiye kadarki en ayrıntılı resim’Raporun yazarlarından biri olan Dr. Tales Carvalho Resende, “190 milyon ton karbon İngiltere’nin fosil yakıtlardan kaynaklanan yıllık karbon emisyonlarının neredeyse yarısı. Artık bu ormanların iklim değişikliğini hafifletmede oynadığı hayati rolün bugüne kadarki en ayrıntılı resmine sahibiz” dedi.Yapılan çalışma kapsamında, uydulardan elde edilen verileri saha düzeyinde izleme bilgileriyle birleştiren araştırmacılar, 2001 ve 2020 yılları arasında Dünya Mirası ormanları tarafından emilen ve yayılan karbon miktarını analiz etti.Araştırmada ağaçların ve bitki örtüsünün tüm bu ‘biyokütlesi’ tarafından emilen milyarlarca ton karbonu hesaplamanın yanı sıra, bu alanların bazılarının ne kadar baskı altında olduğunu da ortaya çıkardı.Diğer taraftan, bilim insanları çalışmada incelenen alanların dünyanın en yüksek resmi koruma düzeyine sahip olduğunu ve yakından izlendiklerini belirtti. Ancak, bu durumun yeterli olmadığı vurgulandı.‘Daha fazla karbon emisyonu, daha fazla orman yangını demek’Dr. Resende, şunları söyledi:Son yıllarda, özellikle Sibirya, ABD ve Avustralya'daki orman yangınları on milyonlarca ton karbondioksit üretti. UNESCO bunları ‘benzeri görülmemiş orman yangınları’ olarak nitelendirdi.Dr. Resende, "Daha fazla karbon emisyonu, daha fazla orman yangını anlamına gelir. Orman yangınları da bu emisyonu üretir. Yani bu bir kısır döngü. Acilen orman yangınlarının önüne geçmemiz gerekiyor” dedi.Öte yandan, Maria Kasırgası, 2017'de Dominika'daki Morne Trois Pitons Ulusal Parkı'ndaki orman örtüsünün tahmini olarak yüzde 20'sini yok etti.Dr. Resende, "Bu çalışma kritik bir durumu ortaya çıkardı. Dünyanın en iyi ve en çok korunan orman bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. Bu nedenle, tüm ormanların karbon yutağı olarak ve elbette biyoçeşitlilik için önemli alanlar olarak kalmaya devam edebilmesini sağlamak için şimdi eyleme gerçekten ihtiyaç var” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210804/unesco-dunya-mirasi-listesinde-yer-alan-afrodisias-antik-kentinde-tedbirler-ust-seviyeye-cikarildi-1045152422.html

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orman yangını, tehdit, unesco dünya mirası listesi, karbon emisyonu