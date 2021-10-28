https://tr.sputniknews.com/20211028/yemen-krizi-suudi-arabistan-lubnanin-riyad-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1050251323.html

'Yemen' krizi: Suudi Arabistan, Lübnan'ın Riyad Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

'Yemen' krizi: Suudi Arabistan, Lübnan'ın Riyad Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Suudi Arabistan, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin göreve başlamadan önce Yemen ile ilgili yaptığı açıklamaları protesto etmek için Lübnan'ın Riyad... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T01:33+0300

2021-10-28T01:33+0300

2021-10-28T01:33+0300

dünya

suudi arabistan

lübnan

yemen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104045/83/1040458362_0:1:2840:1599_1920x0_80_0_0_83141357280ef270c8d03abda271b424.jpg

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Yemen ile ilgili yaptığı tartışmalı açıklamaları protesto etmek için Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi Fevzi Kabbara'nın Bakanlığa çağırıldığı aktarıldı. Bakanlık, Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi Kabbara'ya Kordahi'nin uluslararası kabul görmüş hükümeti desteklemek için Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun Yemen'deki çabalarına rahatsız edici olarak nitelendirdiği açıklamalarına karşı resmi bir protesto notası verdiğini belirtti.Lübnan Enformasyon Bakanı Kordahi, göreve başlamadan önce katıldığı bir programda, Yemen'deki Husilerin nefsi müdafaa için savaştığını ve Suudi Arabistan'ın bu ülkeye yönelik saldırılarının durması gerektiğini söylemişti. Kordahi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'e yönelik dışarıdan bir müdahalesinin olduğunu ifade etmişti.

suudi arabistan

lübnan

yemen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suudi arabistan, lübnan, yemen