https://tr.sputniknews.com/20211028/yillardir-kayip-olan-goktasi-acik-artirmada-satisa-cikti-1050257347.html

Yıllardır kayıp olan göktaşı açık artırmada satışa çıktı

Yıllardır kayıp olan göktaşı açık artırmada satışa çıktı

İspanya'da yıllardır kayıp olan göktaşı açık artırmada satışa çıktı. Polis 50 bin avro teklif alan göktaşını ele geçirdi, satıcıyı yakaladı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T10:52+0300

2021-10-28T10:52+0300

2021-10-28T10:52+0300

dünya

ispanya

bask özerk bölgesi

göktaşı

açık artırma

hırsızlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050257322_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_53edb30c6fb80b4eaa9163985e8bc814.jpg

İspanya'da jandarma, 1947'de ülkenin kuzeyindeki Leon kentinin Reliegos ilçesine düşen gök taşının bir parçasının internetten 50 bin avroya satılmaya çalışılırken ele geçirildiğini duyurdu.Jandarmadan yapılan açıklamada, kurum içindeki doğayı koruma departmanının, internetten 27 bin 500 euroya açık artırmaya çıkarılan ve 50 bin avroya kadar alıcı bulan göktaşı parçasına ulaşarak, Ulusal Doğa Bilimleri Müzesine teslim ettiği bildirildi.Söz konusu göktaşının 1947'de Reliegos ilçesine düştüğü ve üzerinde inceleme yapılıp sergilenmesi için Ulusal Doğa Bilimleri Müzesine verildiği belirtildi.Göktaşının yaklaşık 60 yıldır kayıp olduğu kaydedilen parçasının internette satışa koyulmasıyla ortaya çıktığı, jandarmanın yürüttüğü soruşturma sonrasında Bask bölgesinin Hernani ilçesindeki operasyonda ele geçirildiği ve sorumlu kişinin yakalandığı açıklandı.

ispanya

bask özerk bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ispanya, bask özerk bölgesi, göktaşı, açık artırma, hırsızlık