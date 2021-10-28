https://tr.sputniknews.com/20211028/yolcu-secen-taksici-besiktasa-gitmem-40-dakika-bana-yazik-degil-mi-1050258324.html

Yolcu seçen taksici: Beşiktaş’a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?

Yolcu seçen taksici: Beşiktaş’a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?

Taksim’de taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimde yolcu seçtiği tespit edilen bir sürücü, “Beşiktaş’a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?” derken, bir... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T11:29+0300

2021-10-28T11:29+0300

2021-10-28T11:28+0300

türkiye

polis

ceza

denetim

trafik polisi

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresinde taksi denetimi gerçekleştirildi. Kurulan uygulama noktasında, yoldan geçen araçlar durdurularak tek tek denetlendi. Denetimler esnasında emniyet kemeri takmayan 4, ruhsat süresi dolan 1 ve motosikletiyle ters yönde ilerleyen 1 kişiye ceza kesildi. Trafiğin yoğunluğunu bahane ederek yolcu seçtiği ve yolculardan fazla ücret talep ettiği tespit edilen 2 taksi sürücüsünün ise araçları bağlanarak trafikten men edildi.Taksim’den Fatih’e 170 TL ücret istediDenetimler esnasında, bir taksi şoförünün aracına binmek isteyen yolculardan, Taksim’den Fatih’e gitmek için 170 TL talep ettiği tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce, sürücüye bin 339 TL para cezası kesildi. Taksicinin aracı da trafikten men edildi. Taksi sürücüsü ise, “Ben ücret söylemedim, taksimetreyi söyledim. Benim kameram var, ses kaydım da var” dedi.Trafiğin yoğunluğunu bahane ederek yolcu seçtiği belirlenen bir başka sürücü ise, “Buradan Beşiktaş’a gitmem 40 dakika sürer, bana yazık değil mi?” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Bu sürücüye de bin 339 TL ceza kesilerek aracı trafikten men edildi.

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polis, ceza, denetim, trafik polisi