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Yunanistan Göç Bakanı, batan göçmen botundan Türkiye'yi sorumlu tuttu
© AAAydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı
© AA
Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis, Sakız adası açıklarındaki Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir botun batması sonucu ikisi çocuk, dört göçmenin hayatını kaybetmesinden Türkiye'nin ‘sorumlu’ olduğu söyledi. Türkiye'yi göçmen mutabakatına sadık kalmaya çağırdı.
Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Ege Denizi’nin doğusundaki Sakız adası açıklarındaki Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir botun batması sonucu ikisi çocuk, dört göçmenin hayatını kaybetmesinden Türkiye'nin ‘sorumlu’ olduğunu söyledi.
Atina'da dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Mitarakis, insan kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.
Avrupa Birliği üyesi Yunanistan, büyük oranda Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan yola çıkan göçmenlerin Batı Avrupa'ya göç etmek için kullandığı en önemli giriş noktası. Her yıl binlerce göçmen, çoğunlukla plastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.
Yunan Bakan yaptığı açıklamada, pazartesi günü batan bottan en az dört kişinin daha hâlâ kayıp olduğunu belirtti. Somalilli, Eritreli ve Sudanlı 20'den fazla göçmenin bulunduğu botun Yunanistan'a doğru gelmesinin Türkiye sahillerinde engellenmediğini belirterek "Bu suç çetelerinin acımasız gerçekliği, bu Ege'nin her günkü gerçekliği" şeklinde konuştu.
Atina'da dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Mitarakis, insan kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.
Avrupa Birliği üyesi Yunanistan, büyük oranda Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan yola çıkan göçmenlerin Batı Avrupa'ya göç etmek için kullandığı en önemli giriş noktası. Her yıl binlerce göçmen, çoğunlukla plastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.
Yunan Bakan yaptığı açıklamada, pazartesi günü batan bottan en az dört kişinin daha hâlâ kayıp olduğunu belirtti. Somalilli, Eritreli ve Sudanlı 20'den fazla göçmenin bulunduğu botun Yunanistan'a doğru gelmesinin Türkiye sahillerinde engellenmediğini belirterek "Bu suç çetelerinin acımasız gerçekliği, bu Ege'nin her günkü gerçekliği" şeklinde konuştu.
Στο τραγικό περιστατικό της Χίου μιλάμε για ανθρώπους από #Σομαλία, #Σουδάν, Ερυθραία που δεν κινδύνευαν στην #Τουρκία. Δεν είναι #πρόσφυγες που έφυγαν από την Τουρκία για να σωθούν. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι δεν φορούσαν σωσίβια. @skairadio #skairadio #Χιος pic.twitter.com/ZTqYZtrD1k— Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 27, 2021
2015 yılında, Akdeniz'deki büyük mülteci krizinin ardından göçmenlerin Avrupa'ya girişini engellemek için 2016 yılında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan mülteci mutabakatına dikkat çeken Mitarakis, Türkiye'nin mutabakata bağlı kalması gerektiğini söyledi.
Mitarakis, "İnsan hayatını korumak AB'nin temel görevlerinden biri olmalı" diyerek, Yunanistan'ın aynı zamanda AB'nin sınırlarını koruduğunu da ifade etti.
Mitarakis, "İnsan hayatını korumak AB'nin temel görevlerinden biri olmalı" diyerek, Yunanistan'ın aynı zamanda AB'nin sınırlarını koruduğunu da ifade etti.