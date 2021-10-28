Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211028/yunanistan-goc-bakani-batan-gocmen-botundan-turkiyeyi-sorumlu-tuttu-1050262466.html
Yunanistan Göç Bakanı, batan göçmen botundan Türkiye'yi sorumlu tuttu
Yunanistan Göç Bakanı, batan göçmen botundan Türkiye'yi sorumlu tuttu
Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis, Sakız adası açıklarındaki Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir botun batması sonucu ikisi çocuk, dört göçmenin... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T13:16+0300
2021-10-28T13:16+0300
dünya
yunanistan
göçmen
sakız adası
avrupa birliği
mülteci
mülteci krizi
mülteci anlaşması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048533199_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_5703e285188622dea36c1ba701d33c27.jpg
Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Ege Denizi’nin doğusundaki Sakız adası açıklarındaki Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir botun batması sonucu ikisi çocuk, dört göçmenin hayatını kaybetmesinden Türkiye'nin ‘sorumlu’ olduğunu söyledi. Atina'da dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Mitarakis, insan kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.Avrupa Birliği üyesi Yunanistan, büyük oranda Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan yola çıkan göçmenlerin Batı Avrupa'ya göç etmek için kullandığı en önemli giriş noktası. Her yıl binlerce göçmen, çoğunlukla plastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. Yunan Bakan yaptığı açıklamada, pazartesi günü batan bottan en az dört kişinin daha hâlâ kayıp olduğunu belirtti. Somalilli, Eritreli ve Sudanlı 20'den fazla göçmenin bulunduğu botun Yunanistan'a doğru gelmesinin Türkiye sahillerinde engellenmediğini belirterek "Bu suç çetelerinin acımasız gerçekliği, bu Ege'nin her günkü gerçekliği" şeklinde konuştu. 2015 yılında, Akdeniz'deki büyük mülteci krizinin ardından göçmenlerin Avrupa'ya girişini engellemek için 2016 yılında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan mülteci mutabakatına dikkat çeken Mitarakis, Türkiye'nin mutabakata bağlı kalması gerektiğini söyledi. Mitarakis, "İnsan hayatını korumak AB'nin temel görevlerinden biri olmalı" diyerek, Yunanistan'ın aynı zamanda AB'nin sınırlarını koruduğunu da ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211026/ege-denizinde-turk-kara-sularina-itilen-lastik-botlardaki-79-gocmen-kurtarildi-1050177347.html
yunanistan
sakız adası
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048533199_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_5e5a0298a706c379dc829327fc083cc5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, göçmen, sakız adası, avrupa birliği, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması

Yunanistan Göç Bakanı, batan göçmen botundan Türkiye'yi sorumlu tuttu

13:16 28.10.2021
© AAAydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
Abone ol
Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis, Sakız adası açıklarındaki Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir botun batması sonucu ikisi çocuk, dört göçmenin hayatını kaybetmesinden Türkiye'nin ‘sorumlu’ olduğu söyledi. Türkiye'yi göçmen mutabakatına sadık kalmaya çağırdı.
Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Ege Denizi’nin doğusundaki Sakız adası açıklarındaki Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir botun batması sonucu ikisi çocuk, dört göçmenin hayatını kaybetmesinden Türkiye'nin ‘sorumlu’ olduğunu söyledi.

Atina'da dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Mitarakis, insan kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği üyesi Yunanistan, büyük oranda Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan yola çıkan göçmenlerin Batı Avrupa'ya göç etmek için kullandığı en önemli giriş noktası. Her yıl binlerce göçmen, çoğunlukla plastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

Yunan Bakan yaptığı açıklamada, pazartesi günü batan bottan en az dört kişinin daha hâlâ kayıp olduğunu belirtti. Somalilli, Eritreli ve Sudanlı 20'den fazla göçmenin bulunduğu botun Yunanistan'a doğru gelmesinin Türkiye sahillerinde engellenmediğini belirterek "Bu suç çetelerinin acımasız gerçekliği, bu Ege'nin her günkü gerçekliği" şeklinde konuştu.
2015 yılında, Akdeniz'deki büyük mülteci krizinin ardından göçmenlerin Avrupa'ya girişini engellemek için 2016 yılında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan mülteci mutabakatına dikkat çeken Mitarakis, Türkiye'nin mutabakata bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Mitarakis, "İnsan hayatını korumak AB'nin temel görevlerinden biri olmalı" diyerek, Yunanistan'ın aynı zamanda AB'nin sınırlarını koruduğunu da ifade etti.

Ege Denizi'nde Türk kara sularına itilen lastik botlardaki göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
TÜRKİYE
Ege Denizi'nde Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 79 göçmen kurtarıldı
26 Ekim, 04:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:50Instagram hikayelerdeki link paylaşma özelliği için yüksek takipçi sınırlamasını kaldırdı
13:46Google, Gigi Hadid ve Hadise'yi karıştırdı: 'Hadise Hadid'
13:45Saçından alınan DNA kanıtladı: 73 yaşındaki adam, Oturan Boğa'nın torunu çıktı
13:36Kömüre yüzde 15 ve yüzde 22 olmak üzere peş peşe zam
13:34Oray Eğin'den Selvi'nin Özgür Demirtaş yazısına tepki: 'Kim hazırlıyor bu adamı'
13:29Sandviçleri bulaşık makinesinde ısıttığı için kovuldu, mahkeme yasal haklarının ödenmesine hükmetti
13:27Hindistan, nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füzesini test etti
13:26Putin: Rusya ve ASEAN ülkelerinin ana küresel sorunlara ilişkin tutumları birbirine yakın
13:22Bahçeli: Mandacıların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir
13:21Rusya’daki günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı
13:17Nadir bulunan 'penis bitkisi' 25 yıl sonra ilk kez çiçek açtı
13:16Yunanistan Göç Bakanı, batan göçmen botundan Türkiye'yi sorumlu tuttu
13:15Gintsburg açıkladı: Koronavirüsten yüzde 100 koruma nasıl sağlanabilir?
13:09Elektrikleri kesilen aile, 8 gündür karanlıkta yaşıyor
13:04Ucuz bir antidepresan ilaç, ağır Kovid'den hastanede uzun tedavi riskini azaltıyor
13:02Uçan motosiklet 680 bin dolara satışta: Bir süre yarış pistlerinde kullanılacak
12:55Kocaeli'de kadın cinayeti: Sevgilisini öldürdü, cesedi taksiyle karakola götürdü
12:43Almanya Başbakanı Merkel'den Yunanistan ziyareti: Gündemde Türkiye var
12:42Güney Amerika'dan FIFA'ya Dünya Kupası resti: Gelmeyiz
12:36'Şeytan çıkaracağım' diyerek 13 yaşındaki çocuğu istismar eden öğretmene 16 yıl hapis cezası