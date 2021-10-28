https://tr.sputniknews.com/20211028/yunanistan-goc-bakani-batan-gocmen-botundan-turkiyeyi-sorumlu-tuttu-1050262466.html

Yunanistan Göç Bakanı, batan göçmen botundan Türkiye'yi sorumlu tuttu

Yunanistan Göç Bakanı, batan göçmen botundan Türkiye'yi sorumlu tuttu

Yunanistan Göç Bakanı Mitarakis, Sakız adası açıklarındaki Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir botun batması sonucu ikisi çocuk, dört göçmenin... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T13:16+0300

2021-10-28T13:16+0300

2021-10-28T13:16+0300

dünya

yunanistan

göçmen

sakız adası

avrupa birliği

mülteci

mülteci krizi

mülteci anlaşması

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Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Ege Denizi’nin doğusundaki Sakız adası açıklarındaki Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir botun batması sonucu ikisi çocuk, dört göçmenin hayatını kaybetmesinden Türkiye'nin ‘sorumlu’ olduğunu söyledi. Atina'da dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Mitarakis, insan kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.Avrupa Birliği üyesi Yunanistan, büyük oranda Afrika, Asya ve Orta Doğu'dan yola çıkan göçmenlerin Batı Avrupa'ya göç etmek için kullandığı en önemli giriş noktası. Her yıl binlerce göçmen, çoğunlukla plastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. Yunan Bakan yaptığı açıklamada, pazartesi günü batan bottan en az dört kişinin daha hâlâ kayıp olduğunu belirtti. Somalilli, Eritreli ve Sudanlı 20'den fazla göçmenin bulunduğu botun Yunanistan'a doğru gelmesinin Türkiye sahillerinde engellenmediğini belirterek "Bu suç çetelerinin acımasız gerçekliği, bu Ege'nin her günkü gerçekliği" şeklinde konuştu. 2015 yılında, Akdeniz'deki büyük mülteci krizinin ardından göçmenlerin Avrupa'ya girişini engellemek için 2016 yılında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan mülteci mutabakatına dikkat çeken Mitarakis, Türkiye'nin mutabakata bağlı kalması gerektiğini söyledi. Mitarakis, "İnsan hayatını korumak AB'nin temel görevlerinden biri olmalı" diyerek, Yunanistan'ın aynı zamanda AB'nin sınırlarını koruduğunu da ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20211026/ege-denizinde-turk-kara-sularina-itilen-lastik-botlardaki-79-gocmen-kurtarildi-1050177347.html

yunanistan

sakız adası

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yunanistan, göçmen, sakız adası, avrupa birliği, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması