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https://tr.sputniknews.com/20211028/yunanistanda-yolcu-gemisinde-yangin-1050283148.html
Yunanistan’da yolcu gemisinde yangın
Yunanistan’da yolcu gemisinde yangın
Yunanistan’ın Patras kentinde limanda demirli olan Patras-İtalya hattında hizmet veren yolcu gemisinde yangın çıktı. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T23:01+0300
2021-10-28T23:01+0300
2021-10-28T23:01+0300
dünya
yunanistan
yangın
yolcu gemisi
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Yunanistan’ın Patras kentinde limanda demirli bulunan yolcu gemisinde yangın çıktı. Patras ile İtalya’nın Ancona kenti arasında hizmet veren Superfast 11 adlı gemideki yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Gemiden yükselen dumanlar üzerine itfaiye ekiplerine haber verildiği ve yangının uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldüğü ifade edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
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yunanistan, yangın, yolcu gemisi
Yunanistan’da yolcu gemisinde yangın
Yunanistan’ın Patras kentinde limanda demirli olan Patras-İtalya hattında hizmet veren yolcu gemisinde yangın çıktı.
Yunanistan’ın Patras kentinde limanda demirli bulunan yolcu gemisinde yangın çıktı.
Patras ile İtalya’nın Ancona kenti arasında hizmet veren Superfast 11 adlı gemideki yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Gemiden yükselen dumanlar üzerine itfaiye ekiplerine haber verildiği ve yangının uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldüğü ifade edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.