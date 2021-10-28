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https://tr.sputniknews.com/20211028/zincir-marketlerin-yazismalari-ortaya-cikti-pazartesi-3995-tl-raf-fiyatina-geciyoruz-1050254865.html
Zincir marketlerin yazışmaları ortaya çıktı: 'Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz'
Zincir marketlerin yazışmaları ortaya çıktı: 'Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz'
5 zincir market ve 2 tedarikçi firma hakkında devam eden Rekabet Kurumu soruşturmasında, zincir marketlerin aralarında geçen konuşmalar soruşturma dosyasına... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T08:33+0300
2021-10-28T08:32+0300
ekonomi
yazışmalar
açıklama
soruşturma
fiyat
süpermarket
fiyat artışı
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Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, 5 zincir market ve 2 tedarikçi firma hakkında devam eden Rekabet Kurumu soruşturmasında, zincir marketlerin aralarında geçen ve soruşturma dosyasına yansıyan konuşmaları köşesinde aktardı. Güngör, soruşturmadaki bulgulara dayandırdığı yazısında market ve tedarik şirketleri yetkililerinin yazışmalarında rekabete aykırı hareket ettiklerinin anlaşılmaması için yazışma dilini doğru kullanmaları konusunda birbirlerini uyardıklarını ifade etti.Güngör'ün yazısında aktardığı bazı konuşmalar şöyle:"MARKET YETKİLİSİ: Raf fiyatları salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyorÜRETİCİ FİRMA YETKİLİSİ: Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah e-posta göndereceğiz size.MARKET YETKİLİSİ: Tamam, salı günü itibarıyla geçmiş oluruz. (Market yetkilisi ile yağ üreticisi firma yetkilisi arasında geçen yazışma)A KİŞİSİ: Üreticinin satış fiyatları için piyasayı organize edebilmesi halinde onun da fiyat geçişi formunu gün içinde paylaşacağım. Üretici markalı atıştırmalık ürünleri ve Rakip 1'de listeli olmayan 4 atıştırmalık ürünü için fiyat geçiş formunu ekte bilginize sunarız. Yarın Rakip 2 ve Rakip 3 ile birlikte satış ve alış fiyatını geçmek için onayınızı rica ederiz…B KİŞİSİ: Ama bu yazıları böyle yazmayacaktık, değil mi?MARKET YETKİLİSİ: Sıvı ve tablet bulaşık deterjanı ürünlerinde Rakip 1'in satış fiyat artışı olmuştur. Diğer ürünlerde onayınıza istinaden Rakip 2 ve Rakip 3 ile eş zamanlı olarak yarın fiyat artışı olacaktır. Onay doğrultusunda sisteme girilecektir. (Bir marketin kendi yetkilileri arasında geçen yazışma…)"
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yazışmalar, açıklama, soruşturma, fiyat, süpermarket, fiyat artışı

Zincir marketlerin yazışmaları ortaya çıktı: 'Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz'

08:33 28.10.2021
© Sputnik / Maksim Blinov / Fotoğraf bankasına girMoskova'da bir süpermarket
Moskova'da bir süpermarket - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Maksim Blinov
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5 zincir market ve 2 tedarikçi firma hakkında devam eden Rekabet Kurumu soruşturmasında, zincir marketlerin aralarında geçen konuşmalar soruşturma dosyasına yansıdı.
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, 5 zincir market ve 2 tedarikçi firma hakkında devam eden Rekabet Kurumu soruşturmasında, zincir marketlerin aralarında geçen ve soruşturma dosyasına yansıyan konuşmaları köşesinde aktardı. Güngör, soruşturmadaki bulgulara dayandırdığı yazısında market ve tedarik şirketleri yetkililerinin yazışmalarında rekabete aykırı hareket ettiklerinin anlaşılmaması için yazışma dilini doğru kullanmaları konusunda birbirlerini uyardıklarını ifade etti.
Güngör'ün yazısında aktardığı bazı konuşmalar şöyle:
"MARKET YETKİLİSİ: Raf fiyatları salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor
ÜRETİCİ FİRMA YETKİLİSİ: Pazartesi 39.95 TL raf fiyatına geçiyoruz. Pazartesi sabah e-posta göndereceğiz size.
MARKET YETKİLİSİ: Tamam, salı günü itibarıyla geçmiş oluruz. (Market yetkilisi ile yağ üreticisi firma yetkilisi arasında geçen yazışma)
A KİŞİSİ: Üreticinin satış fiyatları için piyasayı organize edebilmesi halinde onun da fiyat geçişi formunu gün içinde paylaşacağım. Üretici markalı atıştırmalık ürünleri ve Rakip 1'de listeli olmayan 4 atıştırmalık ürünü için fiyat geçiş formunu ekte bilginize sunarız. Yarın Rakip 2 ve Rakip 3 ile birlikte satış ve alış fiyatını geçmek için onayınızı rica ederiz…
B KİŞİSİ: Ama bu yazıları böyle yazmayacaktık, değil mi?
MARKET YETKİLİSİ: Sıvı ve tablet bulaşık deterjanı ürünlerinde Rakip 1'in satış fiyat artışı olmuştur. Diğer ürünlerde onayınıza istinaden Rakip 2 ve Rakip 3 ile eş zamanlı olarak yarın fiyat artışı olacaktır. Onay doğrultusunda sisteme girilecektir. (Bir marketin kendi yetkilileri arasında geçen yazışma…)"
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