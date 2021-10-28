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Ziraat Bankası, kredi karşılığı aldığı araziyi yine Demirören'e kiralamış
Ziraat Bankası, kredi karşılığı aldığı araziyi yine Demirören'e kiralamış
Demirören’in kamu bankasından çektiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği araziler, Ziraat Bankası tarafından eski... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T11:30+0300
2021-10-28T11:30+0300
türkiye
ziraat bankası
golf
demirören holding
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Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’ndan çektiği milyonlarca dolarlık kredi karşılığı ipotek ettirdiği İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahası arazilerine ilişkin olarak yeni bilgiler ortaya çıktı.Parasını Demirören’den alamayan Ziraat Bankası’nın söz konusu golf sahalarını beş yıl süreli toplam 15 milyon liraya Demirören’e kiraladığı öğrenildi. Arazilerin tapusuna şerh konuldu.Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık söz konusu golf sahalarının bulunduğu arazileri ipotek ettirdi. İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı. Bakanlık tarafından hazırlanan imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 konut yapılması sağlandı. Konut yapılması planlanan bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk geliyordu.Araziler Ziraat'e geçmiştiBölge sakinleri, bakanlığın kararına karşı çok sayıda dava açtı. 2019 yılında açılan davada mahkeme, planın iptal edilmesine karar verdi. Bakanlık, planda bazı düzenlemeler yaparak tekrar askıya çıkardı. Bölge sakinleri, bu plana karşı da dava açtı. Bu sırada Demirören’e ait söz konusu ipotekli araziler, çekilen krediye karşılık borç ödenmediği için Ziraat Bankası’na devredildi. Bakanlığın söz konusu arazileri imara açan planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişken Ziraat Bankası, arazileri sitesinden 20 Şubat 2020’de satışa çıkardı. Toplam 21 arazinin sitede sayfa sayfa ilanı yer aldı. İlanların açıklamalarında arazilerin çoğunluğunun “konut” alanında kaldığı ifade edildi. Araziler için on milyonlarca lira istendi. Bölge sakinleri, bankaya bir ihtarname çekerek satışı durdurdu. İBB, mahkeme kararı doğrultusunda bölge halkına hizmet edecek biçimde açık yeşil alan olarak değerlendirilmesi amacıyla Kemer Country yerleşkesi içindeki bu arazilere ilişkin yeni bir imar planı hazırladı ve 9 Haziran’da askıya çıkardı. İBB, yeni imar planıyla arazileri tekrar özel spor alanına aldı. Ziraat Bankası’nın, İBB’nin hazırladığı yeni plana itiraz etmesi ise dikkat çekmişti.Tapuya şerh düşüldüZiraat Bankası’nın hiçbir şey yapamayacağı bu arazileri, Demirören’in borcuna karşılık neden devraldığı merak konusuydu. Edinilen bilgilere göre banka, golf sahalarının bulunduğu toplam sekiz parseli Demirören’lerin yönetim kurulunda yer aldığı Kemer Yapı ve Turizm AŞ’ye 23 Ekim 2019 tarihinde beş yıllığına kiraladı. Her bir parselin tapusuna beş yıllığına söz konusu şirkete 1 milyon 875 bin lira bedelle kiralandığına ilişkin 5 Şubat 2020 tarihinde şerh düşüldü. Bankanın golf sahalarının bulunduğu toplam sekiz parseli 15 milyon liraya arazilerin eski sahibi Demirören’e kiraladığı öğrenildi.
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ziraat bankası, golf, demirören holding

Ziraat Bankası, kredi karşılığı aldığı araziyi yine Demirören'e kiralamış

11:30 28.10.2021
© AAZiraat Bankası
Ziraat Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
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Demirören’in kamu bankasından çektiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık ipotek ettirdiği araziler, Ziraat Bankası tarafından eski sahibi Demirören’e kiralandığı öğrenildi.
Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’ndan çektiği milyonlarca dolarlık kredi karşılığı ipotek ettirdiği İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahası arazilerine ilişkin olarak yeni bilgiler ortaya çıktı.
Parasını Demirören’den alamayan Ziraat Bankası’nın söz konusu golf sahalarını beş yıl süreli toplam 15 milyon liraya Demirören’e kiraladığı öğrenildi. Arazilerin tapusuna şerh konuldu.
Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık söz konusu golf sahalarının bulunduğu arazileri ipotek ettirdi. İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı. Bakanlık tarafından hazırlanan imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 konut yapılması sağlandı. Konut yapılması planlanan bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk geliyordu.

Araziler Ziraat'e geçmişti

Bölge sakinleri, bakanlığın kararına karşı çok sayıda dava açtı. 2019 yılında açılan davada mahkeme, planın iptal edilmesine karar verdi. Bakanlık, planda bazı düzenlemeler yaparak tekrar askıya çıkardı. Bölge sakinleri, bu plana karşı da dava açtı. Bu sırada Demirören’e ait söz konusu ipotekli araziler, çekilen krediye karşılık borç ödenmediği için Ziraat Bankası’na devredildi. Bakanlığın söz konusu arazileri imara açan planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişken Ziraat Bankası, arazileri sitesinden 20 Şubat 2020’de satışa çıkardı. Toplam 21 arazinin sitede sayfa sayfa ilanı yer aldı. İlanların açıklamalarında arazilerin çoğunluğunun “konut” alanında kaldığı ifade edildi. Araziler için on milyonlarca lira istendi. Bölge sakinleri, bankaya bir ihtarname çekerek satışı durdurdu. İBB, mahkeme kararı doğrultusunda bölge halkına hizmet edecek biçimde açık yeşil alan olarak değerlendirilmesi amacıyla Kemer Country yerleşkesi içindeki bu arazilere ilişkin yeni bir imar planı hazırladı ve 9 Haziran’da askıya çıkardı. İBB, yeni imar planıyla arazileri tekrar özel spor alanına aldı. Ziraat Bankası’nın, İBB’nin hazırladığı yeni plana itiraz etmesi ise dikkat çekmişti.

Tapuya şerh düşüldü

Ziraat Bankası’nın hiçbir şey yapamayacağı bu arazileri, Demirören’in borcuna karşılık neden devraldığı merak konusuydu. Edinilen bilgilere göre banka, golf sahalarının bulunduğu toplam sekiz parseli Demirören’lerin yönetim kurulunda yer aldığı Kemer Yapı ve Turizm AŞ’ye 23 Ekim 2019 tarihinde beş yıllığına kiraladı. Her bir parselin tapusuna beş yıllığına söz konusu şirkete 1 milyon 875 bin lira bedelle kiralandığına ilişkin 5 Şubat 2020 tarihinde şerh düşüldü. Bankanın golf sahalarının bulunduğu toplam sekiz parseli 15 milyon liraya arazilerin eski sahibi Demirören’e kiraladığı öğrenildi.
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