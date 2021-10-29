https://tr.sputniknews.com/20211029/-bakan-ersoy-akm-gelenegin-gelecekle-bulustugu-bir-kultur-sanat-yapisidir-1050313431.html

Bakan Ersoy: AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır

Bakan Ersoy: AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır. Türk estetiğinin, modern yapı teknolojisiyle ve sanatın hemen... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T21:23+0300

2021-10-29T21:23+0300

2021-10-29T21:23+0300

türkiye

kültür ve turizm bakanlığı

atatürk kültür merkezi

nuri ersoy

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Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı.AKM'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinan operasının gösterimi öncesi yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Gururu ve coşkusu asla eksilmeyen istiklal mücadelemizin zafer nişanı, aziz milletimizin en görkemli eseri olan Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümünde böylesi bir açılışı gerçekleştiriyor olmaktan dolayı son derece heyecanlıyım. Bu duygular içerisinde sizlerin ve yüce milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum." dediBakan Ersoy, iki yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının üzerinden bir asır geçmiş olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:Bakan Ersoy, AKM'yi medeniyetlerin kalbi, Türk medeniyetinin baş tacı İstanbul'a armağan ettiklerini kaydederek, "AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır. Türk estetiğinin, modern yapı teknolojisiyle ve sanatın hemen bütün dallarına hizmet verecek donanım ve imkanlarla harmanlandığı bir eserdir. Burası çocuklarımızın öğrenerek, deneyimleyerek sanatla tanışacağı, sanatın, her yaş ve kesimden insanlarımızın hayatının bir parçası, bir alışkanlığı olmasını sağlayacak merkezdir. 365 gün 24 saat şehirle birlikte yaşayacak ve nefes alacaktır." ifadelerini kullandı.

türkiye

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kültür ve turizm bakanlığı, atatürk kültür merkezi, nuri ersoy