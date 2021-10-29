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Bakan Ersoy: AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır
Bakan Ersoy: AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır. Türk estetiğinin, modern yapı teknolojisiyle ve sanatın hemen... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T21:23+0300
2021-10-29T21:23+0300
türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
atatürk kültür merkezi
nuri ersoy
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Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı.AKM'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinan operasının gösterimi öncesi yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Gururu ve coşkusu asla eksilmeyen istiklal mücadelemizin zafer nişanı, aziz milletimizin en görkemli eseri olan Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümünde böylesi bir açılışı gerçekleştiriyor olmaktan dolayı son derece heyecanlıyım. Bu duygular içerisinde sizlerin ve yüce milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum." dediBakan Ersoy, iki yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının üzerinden bir asır geçmiş olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:Bakan Ersoy, AKM'yi medeniyetlerin kalbi, Türk medeniyetinin baş tacı İstanbul'a armağan ettiklerini kaydederek, "AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır. Türk estetiğinin, modern yapı teknolojisiyle ve sanatın hemen bütün dallarına hizmet verecek donanım ve imkanlarla harmanlandığı bir eserdir. Burası çocuklarımızın öğrenerek, deneyimleyerek sanatla tanışacağı, sanatın, her yaş ve kesimden insanlarımızın hayatının bir parçası, bir alışkanlığı olmasını sağlayacak merkezdir. 365 gün 24 saat şehirle birlikte yaşayacak ve nefes alacaktır." ifadelerini kullandı.
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kültür ve turizm bakanlığı, atatürk kültür merkezi, nuri ersoy

Bakan Ersoy: AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır

21:23 29.10.2021
© AA / Selin UludağMehmet Nuri Ersoy
Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AA / Selin Uludağ
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır. Türk estetiğinin, modern yapı teknolojisiyle ve sanatın hemen bütün dallarına hizmet verecek donanım ve imkanlarla harmanlandığı bir eserdir." dedi.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı.
AKM'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinan operasının gösterimi öncesi yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Gururu ve coşkusu asla eksilmeyen istiklal mücadelemizin zafer nişanı, aziz milletimizin en görkemli eseri olan Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümünde böylesi bir açılışı gerçekleştiriyor olmaktan dolayı son derece heyecanlıyım. Bu duygular içerisinde sizlerin ve yüce milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum." dedi
Bakan Ersoy, iki yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının üzerinden bir asır geçmiş olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Dünya döndükçe, gururumuz olan çocuklarımız ve gençlerimiz bu sesi inşallah her nesilde daha gür bir şekilde devralıp 1000 asrı da geride bırakacaktır. İnancımız tam, irademiz mutlaktır. Bugün bu inanç ve iradenin yeni bir eserinin, babadan oğula bir mirasın, geçmişten geleceğe bir selamın kapısını açıyoruz. AKM, milletimizin eşsiz kültürünün, sanatımızın derinlik ve zenginliğinin, sanatçılarımızın zarafeti, estetiği, bilgi, birikim ve becerisinin parlayacağı yeni sahnenin adıdır. AKM, ön yargıları yıkarak, olmaz denileni oldurmanın mutluluğuyla yükselen bir eserdir. Sayın Cumhurbaşkanım, liderlik ettiğiniz gelecek vizyonunda milletimize hizmetin şartı, hesabı, sonu ve sınırı yoktur. İşte tam da bu yüzden bugün yeni AKM vardır."
Bakan Ersoy, AKM'yi medeniyetlerin kalbi, Türk medeniyetinin baş tacı İstanbul'a armağan ettiklerini kaydederek, "AKM, geleneğin gelecekle buluştuğu bir kültür-sanat yapısıdır. Türk estetiğinin, modern yapı teknolojisiyle ve sanatın hemen bütün dallarına hizmet verecek donanım ve imkanlarla harmanlandığı bir eserdir. Burası çocuklarımızın öğrenerek, deneyimleyerek sanatla tanışacağı, sanatın, her yaş ve kesimden insanlarımızın hayatının bir parçası, bir alışkanlığı olmasını sağlayacak merkezdir. 365 gün 24 saat şehirle birlikte yaşayacak ve nefes alacaktır." ifadelerini kullandı.
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