https://tr.sputniknews.com/20211029/10-buyukelci-bestepedeki-29-ekim-torenine-davet-edilmedi-iddiasi-1050298331.html
‘10 büyükelçi, Beştepe’deki 29 Ekim törenine davet edilmedi’ iddiası
‘10 büyükelçi, Beştepe’deki 29 Ekim törenine davet edilmedi’ iddiası
Tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına yönelik çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçilerinin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T14:06+0300
2021-10-29T14:06+0300
2021-10-29T14:06+0300
türkiye
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
büyükelçi
tebrik
davet
tören
beştepe külliyesi
külliye
osman kavala
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.Başta TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM başkanvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri olmak üzere üst düzey bürokrasi, bayram tebriklerini Erdoğan'a iletti.Tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrı yapan ve aralarında ABD, Almanya, Fransa ve Kanada’nın da olduğu 10 ülkenin büyükelçisinin, tebrik törenine davet edilmediği ve bunun kendilerine daha önceden tebliğ edildiği iddia edildi.10 büyükelçinin Kavala ile ilgili çağrısının ardından başlayan diplomatik krizin ABD Büyükelçiliği’nin başlattığı Viyana Sözleşmesi’nde yer alan 'ülkelerin içişlerine karışmama' taahhüdünün hatırlatıldığı açıklama ile çözülmesine karşın, elçilerin tebrik törenine çağrılmamasının Cumhurbaşkanlığı’nın tavrı olduğu belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211025/abd-buyukelciligi-abd-viyana-sozlesmesinin-41-maddesine-riayet-etmeyi-teyit-eder-1050158669.html
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29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, büyükelçi, tebrik, davet, tören, beştepe külliyesi, külliye, osman kavala
‘10 büyükelçi, Beştepe’deki 29 Ekim törenine davet edilmedi’ iddiası
Tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına yönelik çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçilerinin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenine davet edilmediği öne sürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.
Başta TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM başkanvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri olmak üzere üst düzey bürokrasi, bayram tebriklerini Erdoğan'a iletti.
Tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrı yapan ve aralarında ABD, Almanya, Fransa ve Kanada’nın da olduğu 10 ülkenin büyükelçisinin, tebrik törenine davet edilmediği ve bunun kendilerine daha önceden tebliğ edildiği iddia edildi.
10 büyükelçinin Kavala ile ilgili çağrısının ardından başlayan diplomatik krizin ABD Büyükelçiliği’nin başlattığı Viyana Sözleşmesi’nde yer alan 'ülkelerin içişlerine karışmama' taahhüdünün hatırlatıldığı açıklama ile çözülmesine karşın, elçilerin tebrik törenine çağrılmamasının Cumhurbaşkanlığı’nın tavrı olduğu belirtildi.