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https://tr.sputniknews.com/20211029/22-yasindaki-tiktok-fenomeni-hayatini-kaybetti-1050289188.html
22 yaşındaki Tiktok fenomeni hayatını kaybetti
22 yaşındaki Tiktok fenomeni hayatını kaybetti
İki yıl boyunca Youtube'da 100 milyon, Tiktok'ta 4.5 milyon izlenme alan fenomen Huey Haha'nın öldüğü açıklandı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T07:26+0300
2021-10-29T07:26+0300
2021-10-29T07:25+0300
dünya
ölüm
fenomen
tiktok
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Huey Haha'nın ölümü, resmi Instagram hesabından duyuruldu.Sosyal medyada kendi yaş grubunun idolü olan Huey Haya'nın ölümü şok etkisi yarattı.Hem Youtube hem de Tiktok'ta fenomen olan Haha'nın Youtube'da 450 bin abonesi bulunuyordu.Haha'nın ölüm nedeni açıklanmazken ölümünün ardından Tiktok sayfası da kapatıldı.2 yaşında bir kızı olan ünlü fenomenin cenaze masrafları için şu ana kadar 32 bin 880 dolar toplandı.Huey Haha, özellikle ABD'de yaşayan Asya asıllı vatandaşlarla ilgili yaptığı mizahi video paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.
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ölüm, fenomen, tiktok
22 yaşındaki Tiktok fenomeni hayatını kaybetti
İki yıl boyunca Youtube'da 100 milyon, Tiktok'ta 4.5 milyon izlenme alan fenomen Huey Haha'nın öldüğü açıklandı.
Huey Haha'nın ölümü,
resmi Instagram hesabından duyuruldu.
Sosyal medyada kendi yaş grubunun idolü olan Huey Haya'nın ölümü şok etkisi yarattı.
Hem Youtube hem de Tiktok'ta fenomen olan Haha'nın Youtube'da 450 bin abonesi bulunuyordu.
Haha'nın
ölüm nedeni açıklanmazken ölümünün ardından Tiktok sayfası da kapatıldı.
2 yaşında bir kızı olan ünlü fenomeni
n cenaze masrafları için şu ana kadar 32 bin 880 dolar toplandı.
Huey Haha, özellikle
ABD'de yaşayan Asya asıllı vatandaşlarla ilgili yaptığı mizahi video paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.