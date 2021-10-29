https://tr.sputniknews.com/20211029/22-yasindaki-tiktok-fenomeni-hayatini-kaybetti-1050289188.html

22 yaşındaki Tiktok fenomeni hayatını kaybetti

22 yaşındaki Tiktok fenomeni hayatını kaybetti

İki yıl boyunca Youtube'da 100 milyon, Tiktok'ta 4.5 milyon izlenme alan fenomen Huey Haha'nın öldüğü açıklandı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T07:26+0300

2021-10-29T07:26+0300

2021-10-29T07:25+0300

dünya

ölüm

fenomen

tiktok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1b/1042733631_0:238:3071:1965_1920x0_80_0_0_80dabe6d938fc063b0c487b8a62e6323.jpg

Huey Haha'nın ölümü, resmi Instagram hesabından duyuruldu.Sosyal medyada kendi yaş grubunun idolü olan Huey Haya'nın ölümü şok etkisi yarattı.Hem Youtube hem de Tiktok'ta fenomen olan Haha'nın Youtube'da 450 bin abonesi bulunuyordu.Haha'nın ölüm nedeni açıklanmazken ölümünün ardından Tiktok sayfası da kapatıldı.2 yaşında bir kızı olan ünlü fenomenin cenaze masrafları için şu ana kadar 32 bin 880 dolar toplandı.Huey Haha, özellikle ABD'de yaşayan Asya asıllı vatandaşlarla ilgili yaptığı mizahi video paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ölüm, fenomen, tiktok