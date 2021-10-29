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https://tr.sputniknews.com/20211029/250-bin-dolar-odeyerek-gayrimenkul-alan-19-bin-kisi-tc-vatandasi-oldu-1050292795.html
250 bin dolar ödeyerek gayrimenkul alan 19 bin kişi TC vatandaşı oldu
250 bin dolar ödeyerek gayrimenkul alan 19 bin kişi TC vatandaşı oldu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vatandaşlık karşılığı bin 218 arsa, tarla ve 29 bin 140 konut, işyeri satıldığını açıkladı. 250 bin dolar ve üstü değerinde... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T11:13+0300
2021-10-29T11:13+0300
türkiye
vatandaşlık
gayrimenkul
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Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 2018-2021 döneminde Türk vatandaşlığının kaç yabancıya konut veya işyeri karşılığında verildiğini sordu. Bakanlıktan gelen yanıtta, “19 bin 630 yabancı gerçek kişi, T.C. vatandaşlığı amacıyla 30 bin 358 adet taşınmaz edinerek uygunluk belgesi almaya hak kazanmıştır” denildi.Bakanlık vatandaşlık karşılığı bin 218 arsa, tarla ve 29 bin 140 konut, işyeri satıldığını açıkladı. Aydın, “Yabancılar için ülkemiz batan geminin malı gibi oldu'' dedi.
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vatandaşlık, gayrimenkul

250 bin dolar ödeyerek gayrimenkul alan 19 bin kişi TC vatandaşı oldu

11:13 29.10.2021
© İHAKocaeli - konut
Kocaeli - konut - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© İHA
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vatandaşlık karşılığı bin 218 arsa, tarla ve 29 bin 140 konut, işyeri satıldığını açıkladı. 250 bin dolar ve üstü değerinde gayrimenkul alarak TC vatandaşı olanların sayısı ise 19 bin 630 oldu.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 2018-2021 döneminde Türk vatandaşlığının kaç yabancıya konut veya işyeri karşılığında verildiğini sordu. Bakanlıktan gelen yanıtta, “19 bin 630 yabancı gerçek kişi, T.C. vatandaşlığı amacıyla 30 bin 358 adet taşınmaz edinerek uygunluk belgesi almaya hak kazanmıştır” denildi.
Bakanlık vatandaşlık karşılığı bin 218 arsa, tarla ve 29 bin 140 konut, işyeri satıldığını açıkladı. Aydın, “Yabancılar için ülkemiz batan geminin malı gibi oldu'' dedi.
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