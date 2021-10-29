https://tr.sputniknews.com/20211029/6-kisi-ile-7-kurulusun-turkiyedeki-mal-varliklari-donduruldu-1050288938.html

6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 kişi ile 7 kuruluşun mal varlıkları, terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle donduruldu. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T07:02+0300

2021-10-29T07:02+0300

2021-10-29T07:01+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

dondurma

resmi gazete

mal varlığı

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Bazı kişi ve kuruluşların tasarrufunda bulunan Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karara göre, Ahmet Bayaltun, İsmail Bayaltun, Faruq Hamud, Adnan Muhammad Amin Al-Rawi, Taleb Ahmad, Ammar Yasar Lutfi Sahloul isimli kişelerin ve Alsultan Kuyumculuk, Tawasul Tekstil, Aslan SK Medikal Sanayii, Alharm Gıda Tekstil, El Haldi Kuyumculuk, Alhobo Kuyumculuk, Firstone İnternational isimli kuruluşların mal varlıkları 6415 sayılı Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6'ncı maddesi gereğince donduruldu.Bir yıl içinde dava açılmazsa yürürlükten kalkabilirKararda, mal varlıklarının dondurulmasını talep eden devletin bir yıl içinde soruşturma başlatmaması halinde kararın yürürlükten kaldırılabileceği belirtildi.Mal varlıkları dondurulan kişilerin ise kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki 60 gün içinde Danıştay'a dava açabileceği aktarıldı.

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recep tayyip erdoğan, dondurma, resmi gazete, mal varlığı