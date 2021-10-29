https://tr.sputniknews.com/20211029/abd-baskani-biden-papa-benim-iyi-bir-katolik-oldugumu-soyledi-1050314112.html

ABD Başkanı Biden: Papa benim iyi bir Katolik olduğumu söyledi

ABD Başkanı Biden: Papa benim iyi bir Katolik olduğumu söyledi

Kürtaj yanlısı tutumu nedeniyle Amerikan Katolik Kilisesinin sert eleştirilerine maruz kalan ABD Başkanı Joe Biden, Papa Francis'in kendisine dini ritüellere... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T22:14+0300

2021-10-29T22:14+0300

2021-10-29T22:14+0300

dünya

abd

vatikan

joe biden

mario draghi

papa francis

kürtaj

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Bugün Vatikan'da Papa ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren Biden, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşmesinden önce gazetecilere açıklamada bulundu.Papa ile görüşmesini değerlendiren Biden, iklim değişikliği de dahil olmak üzere birçok konuda olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.Uzun süredir ABD'deki kürtaj tartışmalarının odağında olan Biden, bu konunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Hayır, Papa ile bu konuyu görüşmedik. Papa benim iyi bir Katolik olduğumu ve dini ritüellere devam edebilmem gerektiğini söyledi" ifadesini kullandı.Biden ve Amerikan Katolik Kilisesi arasında 'kürtaj' çatlağıJohn F. Kennedy'nin ardından ABD'nin ikinci Katolik başkanı olan Biden, ülkedeki kürtaj yasağı uygulamalarına karşı çıkarak kürtaj yanlısı bir tavır sergiliyor.Öte yandan Amerikan Katolik Kilisesi ise söz konusu tutumunun Katolik ilkelerle ters düştüğünü belirttiği Biden'ı bu konuda sert eleştiriyor.Biden'ın yemin ettiği gün 1200 kelimelik bir tebrik metni yayımlayan Los Angeles Başpiskoposu ve ABD Piskoposlar Konferansı José Gomez, aynı zamanda Biden'a Katolik ilkelere bağlılık çağrısı yapmıştı.Gelecek ay ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore kentinde toplanacak bazı Katolik piskoposlar, kürtajı destekleyen Katolik yöneticilerin dini ritüellerden dışlanmasını gündeme getirmeye hazırlanıyor.Öte yandan kürtaja karşı bir tavır takınan Papa ise yine de hiç kimsenin dini ritüellerden dışlanmaması gerektiğini vurguluyor.

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abd, vatikan, joe biden, mario draghi, papa francis, kürtaj