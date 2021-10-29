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ABD Başkanı Biden Vatikan’da Papa ile görüştü
ABD Başkanı Biden Vatikan’da Papa ile görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, Papa Francis ile görüşmek için Vatikan’a geldi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T17:39+0300
2021-10-29T17:40+0300
dünya
joe biden
papa francis
iklim kriziyle mücadele
koronavirüs
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ABD Başkanı Joe Biden, eşi First Lady Jill Biden ile birlikte, Papa Francis ile görüşmek üzere Vatikan’a ziyaret düzenliyor.Biden’ın Vatikan’a gelme sebebinin uzun süredir kamusal ve özel hayatıyla ilgili hem aile rahatlığı hem de ideolojik olarak kendisine destek veren Papa Francis ile tanışmak olduğu ifade ediliyor.Biden Vatikan’da Papa ile görüşen 14. ABD Başkanı olurken, görüşmelerin basına kapalı olacağı fakat sonrasında bazı görüntülerin paylaşılacağı öğrenildi.Papalık Ev Yöneticisi Monsinyör Leonardo Sapienza ve diğer Vatikan yetkilileri tarafından karşılanan Biden, ‘’Geri dönmek güzel’’ derken kendini, "Jill’in eşiyim’’ diyerek tanıttı.Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki yaptığı açıklamada, Başkan ve Papa arasındaki görüşmelerin yoksulluk, iklim krizi, koronavirüs olacağını söylerken bugünkü görüşmenin kişisel bir önem taşıdığını ve `sıcak bir buluşma` olacağını da ekledi.
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joe biden, papa francis, iklim kriziyle mücadele, koronavirüs

ABD Başkanı Biden Vatikan’da Papa ile görüştü

17:39 29.10.2021 (güncellendi: 17:40 29.10.2021)
© REUTERSABD Başkanı Biden Vatikan’da Papa ile görüştü
ABD Başkanı Biden Vatikan’da Papa ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© REUTERS
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ABD Başkanı Joe Biden, Papa Francis ile görüşmek için Vatikan’a geldi.
ABD Başkanı Joe Biden, eşi First Lady Jill Biden ile birlikte, Papa Francis ile görüşmek üzere Vatikan’a ziyaret düzenliyor.
Biden’ın Vatikan’a gelme sebebinin uzun süredir kamusal ve özel hayatıyla ilgili hem aile rahatlığı hem de ideolojik olarak kendisine destek veren Papa Francis ile tanışmak olduğu ifade ediliyor.
Biden Vatikan’da Papa ile görüşen 14. ABD Başkanı olurken, görüşmelerin basına kapalı olacağı fakat sonrasında bazı görüntülerin paylaşılacağı öğrenildi.
Papalık Ev Yöneticisi Monsinyör Leonardo Sapienza ve diğer Vatikan yetkilileri tarafından karşılanan Biden, ‘’Geri dönmek güzel’’ derken kendini, "Jill’in eşiyim’’ diyerek tanıttı.
Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki yaptığı açıklamada, Başkan ve Papa arasındaki görüşmelerin yoksulluk, iklim krizi, koronavirüs olacağını söylerken bugünkü görüşmenin kişisel bir önem taşıdığını ve `sıcak bir buluşma` olacağını da ekledi.
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