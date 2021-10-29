https://tr.sputniknews.com/20211029/abd-baskani-biden-vatikanda-papa-ile-gorustu-1050305978.html

ABD Başkanı Biden Vatikan’da Papa ile görüştü

ABD Başkanı Biden Vatikan’da Papa ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Papa Francis ile görüşmek için Vatikan’a geldi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T17:39+0300

2021-10-29T17:39+0300

2021-10-29T17:40+0300

dünya

joe biden

papa francis

iklim kriziyle mücadele

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050305670_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9d81a47b9f39d85d0fa3cfaf3eca2dcf.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, eşi First Lady Jill Biden ile birlikte, Papa Francis ile görüşmek üzere Vatikan’a ziyaret düzenliyor.Biden’ın Vatikan’a gelme sebebinin uzun süredir kamusal ve özel hayatıyla ilgili hem aile rahatlığı hem de ideolojik olarak kendisine destek veren Papa Francis ile tanışmak olduğu ifade ediliyor.Biden Vatikan’da Papa ile görüşen 14. ABD Başkanı olurken, görüşmelerin basına kapalı olacağı fakat sonrasında bazı görüntülerin paylaşılacağı öğrenildi.Papalık Ev Yöneticisi Monsinyör Leonardo Sapienza ve diğer Vatikan yetkilileri tarafından karşılanan Biden, ‘’Geri dönmek güzel’’ derken kendini, "Jill’in eşiyim’’ diyerek tanıttı.Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki yaptığı açıklamada, Başkan ve Papa arasındaki görüşmelerin yoksulluk, iklim krizi, koronavirüs olacağını söylerken bugünkü görüşmenin kişisel bir önem taşıdığını ve `sıcak bir buluşma` olacağını da ekledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

joe biden, papa francis, iklim kriziyle mücadele, koronavirüs