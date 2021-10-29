https://tr.sputniknews.com/20211029/abdli-havayolu-sirketleri-rusya-hava-sahasi-uzerinde-ek-ucus-hakki-istiyor-1050297169.html
ABD'li havayolu şirketleri, Rusya hava sahası üzerinde ek uçuş hakkı istiyor
ABD'li havayolu şirketleri, Rusya hava sahası üzerinde ek uçuş hakkı istiyor
ABD'de bir grup havayolu şirketi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup yazarak kendilerine Rusya hava sahası üzerinde ek uçuş hakkı sağlanmasını talep... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T13:24+0300
2021-10-29T13:24+0300
2021-10-29T13:24+0300
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abd
rusya
anthony blinken
hava sahası
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American Airlines , Delta Airlines, United Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service gibi önde gelen yolcu ve kargo taşımacılığı yapan firmaların bulunduğu bir dizi şirket, Bakan Blinken'a mektup gönderdi.Reuters haber ajansına göre, Rusya hava sahası üzerinde ek uçuş hakkı elde edebilmeleri için Blinken'dan yardım isteyen şirketler, bazı uçuşları durdurmak zorunda kalacakları uyarısında bulundu.Mektupta, "ABD'de birçok havayolu şirketi, pazarın taleplerini karşılamak için acilen Rus hava sahasından ek uçuş hakkına ihtiyaç duyuyor. Bu hakların sağlanmaması durumunda havayolu şirketleri, alternatif, elverişsiz rotalarda uçmak zorunda kalacak ve süre cezaları, teknik durdurmalar, aşırı karbondioksit salınımı gibi durumlarla karşı karşıya kalacak" ifadelerine yer verildi.Havayolu şirketlerinin özellikle Asya, Orta Asya ve Hindistan'a yönelik seferler için ek uçuş hakkı talep ettiği belirtildi.ABD Dışişleri Bakanlığı, mektubu aldıklarını doğrulayarak Rusya'nın ABD'li şirketlerin geçen hafta yaptığı başvuruları kabul ettiğini belirtti. Bakanlık, havayolu şirketlerine daha geniş hava hizmetleri sunma imkanı sunulması için Rus makamlarıyla görüşmelere devam edeceklerini kaydetti.Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, ABD tarafının talepleri ve açıklamaları hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.
https://tr.sputniknews.com/20211014/rusya-kasimda-dokuz-ulke-ile-ucuslari-yeniden-baslatacak-1049827442.html
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abd, rusya, anthony blinken, hava sahası
ABD'li havayolu şirketleri, Rusya hava sahası üzerinde ek uçuş hakkı istiyor
ABD'de bir grup havayolu şirketi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e mektup yazarak kendilerine Rusya hava sahası üzerinde ek uçuş hakkı sağlanmasını talep etti.
American Airlines , Delta Airlines, United Airlines, FedEx Corp, United Parcel Service gibi önde gelen yolcu ve kargo taşımacılığı yapan firmaların bulunduğu bir dizi şirket, Bakan Blinken'a mektup gönderdi.
Reuters haber ajansına göre, Rusya hava sahası üzerinde ek uçuş hakkı elde edebilmeleri için Blinken'dan yardım isteyen şirketler, bazı uçuşları durdurmak zorunda kalacakları uyarısında bulundu.
Mektupta, "ABD'de birçok havayolu şirketi, pazarın taleplerini karşılamak için acilen Rus hava sahasından ek uçuş hakkına ihtiyaç duyuyor. Bu hakların sağlanmaması durumunda havayolu şirketleri, alternatif, elverişsiz rotalarda uçmak zorunda kalacak ve süre cezaları, teknik durdurmalar, aşırı karbondioksit salınımı gibi durumlarla karşı karşıya kalacak" ifadelerine yer verildi.
Havayolu şirketlerinin özellikle Asya, Orta Asya ve Hindistan'a yönelik seferler için ek uçuş hakkı talep ettiği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, mektubu aldıklarını doğrulayarak Rusya'nın ABD'li şirketlerin geçen hafta yaptığı başvuruları kabul ettiğini belirtti. Bakanlık, havayolu şirketlerine daha geniş hava hizmetleri sunma imkanı sunulması için Rus makamlarıyla görüşmelere devam edeceklerini kaydetti.
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, ABD tarafının talepleri ve açıklamaları hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.