Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211029/abdli-yoneticiye-eski-is-yeri-10-milyon-dolar-tazminat-odeyecek-beyaz-oldugu-icin-kovuldu-1050286949.html
ABD'li yöneticiye, eski iş yeri 10 milyon dolar tazminat ödeyecek: 'Beyaz olduğu için kovuldu'
ABD'li yöneticiye, eski iş yeri 10 milyon dolar tazminat ödeyecek: 'Beyaz olduğu için kovuldu'
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir hastanede pazarlama başkan yardımcısı olarak çalışan beyaz Amerikalı David Duvall, eski iş yerinden, "ayrımcılığa... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T02:15+0300
2021-10-29T02:15+0300
dünya
abd
tazminat
gizli ırkçılık
iş yeri
yönetici
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103954/93/1039549363_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97c9d29fd1d352f9b855b745b09467a3.jpg
Duvall, 2018'de bir hastanede Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak çalışırken gerekçe gösterilmeden işten çıkarılması ve yerine biri siyahi iki kadının alınması üzerine eski iş yerine, ayrımcılık uyguladıkları gerekçesiyle dava açtı.Duvall'ın şikayet dilekçesinde, beşinci çalışma yıl dönümüne beş gün kala işten çıkarılarak kıdem tazminatı kazanmasının önüne geçildiği ve işten çıkarma nedeni olarak kendisine bir hata veya eksikliğinin bildirilmediği belirtildi.Şikayet dilekçesinde, Duvall'ın işten çıkarılmasını takip eden 12-18 ay içinde aynı iş yerinde 5 beyaz Amerikalı yöneticinin daha işine son verilerek yerlerine siyahi erkek veya kadının getirildiği de aktarıldı.Charlotte kentinde görülen mahkemede federal jüri, durumu "ayrımcılık olarak" değerlendirdi ve iş yerinin Duvall'a 10 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.Duvall'ın avukatlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Müvekkilimizin beyaz olduğu için kovulduğu, mavi gökyüzü kadar nettir. Jürinin, 10 milyon dolarlık tazminat ödenmesi kararının, bir işverenin iş gücünde çeşitlilik elde etmek için çalışanlarını işten çıkaramayacağının ve değiştiremeyeceğinin bir mesajı olduğuna inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103954/93/1039549363_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a43c0fe23bd3a8e546d0aa24ce5531e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, tazminat, gizli ırkçılık, iş yeri, yönetici

ABD'li yöneticiye, eski iş yeri 10 milyon dolar tazminat ödeyecek: 'Beyaz olduğu için kovuldu'

02:15 29.10.2021
© AP Photo / Cliff OwenABD mahkeme
ABD mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Cliff Owen
Abone ol
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir hastanede pazarlama başkan yardımcısı olarak çalışan beyaz Amerikalı David Duvall, eski iş yerinden, "ayrımcılığa uğradığı" gerekçesiyle 10 milyon dolar tazminat alma hakkı elde etti.
Duvall, 2018'de bir hastanede Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak çalışırken gerekçe gösterilmeden işten çıkarılması ve yerine biri siyahi iki kadının alınması üzerine eski iş yerine, ayrımcılık uyguladıkları gerekçesiyle dava açtı.
Duvall'ın şikayet dilekçesinde, beşinci çalışma yıl dönümüne beş gün kala işten çıkarılarak kıdem tazminatı kazanmasının önüne geçildiği ve işten çıkarma nedeni olarak kendisine bir hata veya eksikliğinin bildirilmediği belirtildi.
Şikayet dilekçesinde, Duvall'ın işten çıkarılmasını takip eden 12-18 ay içinde aynı iş yerinde 5 beyaz Amerikalı yöneticinin daha işine son verilerek yerlerine siyahi erkek veya kadının getirildiği de aktarıldı.
Charlotte kentinde görülen mahkemede federal jüri, durumu "ayrımcılık olarak" değerlendirdi ve iş yerinin Duvall'a 10 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.
Duvall'ın avukatlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Müvekkilimizin beyaz olduğu için kovulduğu, mavi gökyüzü kadar nettir. Jürinin, 10 milyon dolarlık tazminat ödenmesi kararının, bir işverenin iş gücünde çeşitlilik elde etmek için çalışanlarını işten çıkaramayacağının ve değiştiremeyeceğinin bir mesajı olduğuna inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:32Ermeni hacılar Dağlık Karabağ’daki manastırı ziyaret ederken, Rus barış güçleri güvenliği sağladı
03:29İnce: Terör koridoruna geçit veremeyiz
03:15‘Sputnik V aşısının çocuklarda iyi bir hücresel bağışıklık oluşturduğu saptandı’
03:00Taksi sorununa tepki gösteren Ezgi Mola, belediye otobüsünden fotoğraf paylaştı
02:35Apple'ın satışları beklentileri karşılayamadı
02:19IŞİD saldırısının ardından Diyale Emniyet Müdürü görevden alındı
02:15ABD'li yöneticiye, eski iş yeri 10 milyon dolar tazminat ödeyecek: 'Beyaz olduğu için kovuldu'
01:54'Dolar 1.5 TL olacak' dediği paylaşımı silen Orhan Osmanoğlu: Heklendim
01:48Sağlıkçıları taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
01:35Musk'tan 'milyarderlere daha fazla vergi' tasarısına tepki
01:32Gazprom: Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını 11 milyar metreküp artırdık
01:31Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli kar uyarısı
01:27Küresel ısınma Guatemala'da tarımı yok etti: Hiçbir şeyimiz kalmadı
01:25Mali'de istenmeyen kişi ilan edilen ECOWAS temsilcisi ülkeden ayrıldı
01:18Babası ve babaannesini eve kilitleyip balkondan rastgele ateş açtı
01:08Rusya’dan Batı’ya ‘Ukrayna’nın depolarını silahla doldurmayı bırakma’ çağrısı
01:05Sürdürülebilir ekolojik konseptli konteyner oteli: Yapımında beton kullanılmadı
00:52Esenyurt'ta kağıt fabrikasında yangın
00:52Mansur Yavaş’tan ’29 Ekim’ paylaşımı: Yaşımız hep genç, başımız daima dik
00:37Amerikalı 'ciğer kralı': Her gün çiğ ciğer, billur ve kemik iliği yemek hayatımı değiştirdi