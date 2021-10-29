https://tr.sputniknews.com/20211029/abdnin-yeni-iran-yaptirimlari-iha-programini-ve-iha-kuvvetleri-komutanini-hedef-aldi-1050311791.html

ABD'nin yeni İran yaptırımları İHA programını ve İHA Kuvvetleri Komutanı'nı hedef aldı

ABD'nin yeni İran yaptırımları İHA programını ve İHA Kuvvetleri Komutanı'nı hedef aldı

ABD dahil BM Güvenli Konseyi'nin 5 daimi üyesi artı Almanya ile İran arasında nükleer müzakerelerin yeniden başlaması beklenirken, Washington'dan Tahran'a yeni... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T20:12+0300

2021-10-29T20:12+0300

2021-10-29T20:25+0300

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abd hazine bakanlığı

kudüs gücü

yaptırım

insansız hava aracı (iha)

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'Terörle savaş' adı altında yasadışı şekilde silahlı insansız hava araçlarıyla saldırı ve suikast furyasının başlatıcısı olan Washington, İran Devrim Muhafızları'nın İHA programı ile bunun komutanına yönelik yaptırım kararı duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, yeni yaptırımların 'İran Devrim Muhafızları ile onun sınırötesi Kudüs Gücü'nün İHA programlarını destekleyen şirketler ve kişiler ağının üyelerini' hedef aldığı belirtildi. Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağı İHA Kuvvetleri Komutanı Said Ağacani'nin de yaptırım kapsamına alındığı vurgulandı. Açıklamada İran İHA ve SİHA'larının Lübnan'da Hizbullah, Gazze'de Hamas, Irak'ta Ketaib Hizbullah, Yemen'de Husiler gibi örgütler tarafından kullanıldığı, yanısıra Etiyopya'daki çatışmalarda, uluslararası gemicilik seferlerine ve ABD güçlerine yönelik olarak da kullanıldığı ifade edildi. Temmuzda Mercer Street isimli ticari gemiye düzenlenen öldürücü saldırıyı da Said Ağacani'nin komutanlığındaki İHA Kuvvetlerine mal eden açıklamada "2019'da Suudi Arabistan'ın petrol rafinerisine düzenlenen İHA saldırısının gerisinde de Ağacani var" denilerek şu iddialara yer verildi:"İran kuvvetleri bu yılki iki vaka dahil son yıllarda uluslararası gemiciliğe yönelik bir dizi yüksek profilli saldırıdan sorumlu. 2019'da İran saldırıları 6 tankeri hedef aldı, bunlara Mayıs 2019'da İran Devrim Muhafızları'nın yönettiği operasyonda Suudi, BAE, Norveç gemilerine zarar verilmesi dahil." Kudüs Gücü ile İHA programını geliştirmek için çalışması gerekçesiyle Kimia Part Sivan (KİPAS) şirketi, Oje Parvaz Mado Nafar şirketinden İHA motoru tedarik eden Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Araştırma ve Kendi Kendine Yeterlilik Cihad Örgütü Başkanı Abdullah Mehrabi, Devrim Muhafızları ve Kudüs Gücü için İHA motorları ve silah tedarik eden Mado şirketi ile Genel Müdürü Yusuf Ebutalebi'nin de yaptırım kapsamına alındığı kaydedildi.

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