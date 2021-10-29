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https://tr.sputniknews.com/20211029/adanada-orman-yangini-1050306143.html
Adana'da orman yangını
Adana'da orman yangını
Adana'nın Aladağ ilçesindeki orman yangın çıktı. Alevleri söndürme çalışmaları sarp arazi nedeniyle sadece havadan yapılabiliyor. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T17:43+0300
2021-10-29T17:43+0300
2021-10-29T17:43+0300
türkiye
adana
yangın
orman yangını
aladağ
itfaiye
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Aladağ ilçesi Küp Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.Sarp arazi yapısı nedeniyle yangına sadece havadan müdahale edilebiliyor. Ekiplerin karadan bölgeye ulaşması için de çalışmalar sürüyor.
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adana, yangın, orman yangını, aladağ, itfaiye
Adana'da orman yangını
Adana'nın Aladağ ilçesindeki orman yangın çıktı. Alevleri söndürme çalışmaları sarp arazi nedeniyle sadece havadan yapılabiliyor.
Aladağ ilçesi Küp Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.
Sarp arazi yapısı nedeniyle yangına sadece havadan müdahale edilebiliyor. Ekiplerin karadan bölgeye ulaşması için de çalışmalar sürüyor.