https://tr.sputniknews.com/20211029/adanada-orman-yangini-1050306143.html

Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını

Adana'nın Aladağ ilçesindeki orman yangın çıktı. Alevleri söndürme çalışmaları sarp arazi nedeniyle sadece havadan yapılabiliyor. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T17:43+0300

2021-10-29T17:43+0300

2021-10-29T17:43+0300

türkiye

adana

yangın

orman yangını

aladağ

itfaiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050306118_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_77906cd1f06735b68dc22475229c5ea0.jpg

Aladağ ilçesi Küp Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.Sarp arazi yapısı nedeniyle yangına sadece havadan müdahale edilebiliyor. Ekiplerin karadan bölgeye ulaşması için de çalışmalar sürüyor.

türkiye

adana

aladağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, yangın, orman yangını, aladağ, itfaiye