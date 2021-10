https://tr.sputniknews.com/20211029/age-of-empires-4-cikti-kendi-rekorunu-kirdi-1050301677.html

Age of Empires 4 çıktı: Kendi rekorunu kırdı

Age of Empires 4 çıktı: Kendi rekorunu kırdı

Dünyanın en popüler strateji oyunlarından Age of Empires IV, Steam'de çıkış yapmasının ardından en çok satanlar listesinde yerini aldı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T15:36+0300

2021-10-29T15:36+0300

2021-10-29T15:48+0300

bilgisayar oyunu

strateji

yaşam

rekor

steam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050301323_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_443af37897abde81b88b87472fdb270a.jpg

Age of Empires 4'ün 28 Ekim'de piyasaya sürülmesinin ardından Steam'de harika bir başlangıç ​​yaptı. Oyuncular tarafından olumlu eleştiriler alan oyun, rekor sayılara imza attı. Ayrıca Age of Empires 4, Steam'de en çok oynanan 12. oyun olmayı başardı.IGN Türkiye'nin SteamDB'den aktardığına göre Age of Empires 4, Steam'de 54.239 kişilik eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak, Age of Empires 2: Definitive Edition'ın 38.725 rekor oyuncu sayısını aştı.Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment ve World's Edge'in üstlendiği strateji oyunu, Türkçe dil desteğiyle 299 TL'lik başlangıç fiyatıyla erişime açıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211021/god-of-war-pcye-geliyor-cikis-tarihi-ve-fiyati-belli-oldu-1050045951.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bilgisayar oyunu, strateji, rekor, steam