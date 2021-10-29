Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211029/age-of-empires-4-cikti-kendi-rekorunu-kirdi-1050301677.html
Age of Empires 4 çıktı: Kendi rekorunu kırdı
Age of Empires 4 çıktı: Kendi rekorunu kırdı
Dünyanın en popüler strateji oyunlarından Age of Empires IV, Steam'de çıkış yapmasının ardından en çok satanlar listesinde yerini aldı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T15:36+0300
2021-10-29T15:36+0300
2021-10-29T15:48+0300
bilgisayar oyunu
strateji
yaşam
rekor
steam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050301323_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_443af37897abde81b88b87472fdb270a.jpg
Age of Empires 4'ün 28 Ekim'de piyasaya sürülmesinin ardından Steam'de harika bir başlangıç yaptı. Oyuncular tarafından olumlu eleştiriler alan oyun, rekor sayılara imza attı. Ayrıca Age of Empires 4, Steam'de en çok oynanan 12. oyun olmayı başardı.IGN Türkiye'nin SteamDB'den aktardığına göre Age of Empires 4, Steam'de 54.239 kişilik eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak, Age of Empires 2: Definitive Edition'ın 38.725 rekor oyuncu sayısını aştı.Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment ve World's Edge'in üstlendiği strateji oyunu, Türkçe dil desteğiyle 299 TL'lik başlangıç fiyatıyla erişime açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/god-of-war-pcye-geliyor-cikis-tarihi-ve-fiyati-belli-oldu-1050045951.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050301323_127:0:1148:766_1920x0_80_0_0_72ed80879d8eca2dfb0cd56f5a9cc185.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bilgisayar oyunu, strateji, rekor, steam
Age of Empires 4 çıktı: Kendi rekorunu kırdı 15:36 29.10.2021 (güncellendi: 15:48 29.10.2021)
Dünyanın en popüler strateji oyunlarından Age of Empires IV, Steam'de çıkış yapmasının ardından en çok satanlar listesinde yerini aldı.
Age of Empires 4'ün 28 Ekim'de piyasaya sürülmesinin ardından Steam'de harika bir
başlangıç yaptı. Oyuncular tarafından olumlu eleştiriler alan oyun, rekor sayılara imza attı.
Ayrıca Age of Empires 4, Steam'de en çok oynanan 12. oyun olmayı başardı.
IGN Türkiye'nin
SteamDB
'den aktardığına göre Age of Empires 4, Steam'de 54.239 kişilik eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak, Age of Empires 2: Definitive Edition'ın 38.725 rekor oyuncu sayısını aştı.
Yayıncılığını
Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment ve World's Edge'in üstlendiği strateji oyunu, Türkçe dil desteğiyle 299 TL'lik başlangıç fiyatıyla erişime açıldı.