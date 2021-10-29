https://tr.sputniknews.com/20211029/aile-bakanligi-meclise-sunum-yapti-evli-ve-bekarlar-icin-farkli-vergi-onerisi-1050296528.html

Aile Bakanlığı Meclis'e sunum yaptı: Evli ve bekarlar için farklı vergi önerisi

Aile Bakanlığı Meclis'e sunum yaptı: Evli ve bekarlar için farklı vergi önerisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kamuda esnek mesai sistemine geçilmesi, doğum sonrası babalık izin süresinin artırılması, evli ve bekarlar için farklı... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T13:11+0300

2021-10-29T13:11+0300

2021-10-29T13:14+0300

işçi

çocuk

kadın

evlilik

vergi

bekar

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Türkiye Gazetesi'nden Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde, Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu bir alt komisyon oluşturuldu. Bu komisyona, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bürokratları tarafından yapılan sunumda bazı tespit ve öneriler yer aldı.'Kırsalda çalışan kadınların yüzde 96’sı ücretsiz çalışıyor'Sunumda, Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranının yüzde 28,9, kayıt dışı çalışma oranının ise yüzde 36,8 olduğu belirtildi. Türkiye’deki 15 yaş üstü 31 milyon 623 bin olan kadın nüfusunun, 22 milyona yakını çalışmıyor. Kırsalda çalışan kadınların yüzde 96’sı ücretsiz, aile işçisi ve kayıt dışı olarak çalışıyor. Türkiye’de ücretli veya yevmiyeli çalışan kadınların oranı yüzde 30,6; işveren olarak çalışan yüzde 12,2; kendi hesabına çalışan oranı yüzde 17,1 olarak sıralanıyor.Aile Bakanlığı'nın komisyona yaptığı sunumda yer alan öneriler şöyle sıralandı:Esnek mesai sistemiEvli ve bekarlar için farklı vergi

https://tr.sputniknews.com/20211026/vergi-kanunu-duzenlemesi-resmi-gazetede-fenomenleri-ciftcileri-ve-esnafi-ilgilendiriyor-1050179977.html

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işçi, çocuk, kadın, evlilik, vergi, bekar, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı