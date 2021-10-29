AK Partili Leyla Şahin: Bugün ‘Kavala’ diyenler, dün ‘İmralı’dakine özgürlük’ diye bağıranlardı

"Bugün çıkıp ‘Kavala’ diyenler, dün İmralı’dakine özgürlük diye bağıranlardı. Bunları unutmamak lazım. İsimleri değiştirirler ama içlerindeki plan ve hedef asla değişmemiştir. Biz bu planları hep bozduk, bundan sonra da bozacağız. Bugün bizim içimizden çıkıp bizi eleştirenlerin, bizim karşımıza geçenlerin en önemli sermayesi yine Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti. Söyledikleri iki lafın başında ya Recep Tayyip Erdoğan var ya da AK Parti var. Bu ne demek biliyor musunuz? Demek ki biz iyi şeyler yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bizi eleştirenler farkındaysanız biz ne yapıyorsak aynısını yapıyor. Bizim teşkilat olarak çalışma yöntemlerimizi taklit ederek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama işin içinde samimiyet olmazsa başaramazlar ve başaramıyorlar. Biz o yüzden samimiyetle ve tevazuyla işimize bakacağız, önümüze bakacağız. Bugüne kadar yaptığımız hizmetleri tek tek anlatmaktan yorulmayacağız."