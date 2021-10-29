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AK Partili Leyla Şahin: Bugün ‘Kavala’ diyenler, dün ‘İmralı’dakine özgürlük’ diye bağıranlardı
AK Partili Leyla Şahin: Bugün ‘Kavala’ diyenler, dün ‘İmralı’dakine özgürlük’ diye bağıranlardı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bugün çıkıp 'Kavala' diyenler dün İmralı'dakine özgürlük diye bağıranlardı. Bunları unutmamak lazım... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T19:51+0300
2021-10-29T19:51+0300
politika
ak parti
leyla şahin usta
abdullah öcalan
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Leyla Şahin Usta, Elazığ il teşkilatı tarafından düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık ve Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve üyeler katıldı.Usta, 'Avrupa’nın pusuda beklediğini' belirterek, "Onun iştirakçileriyle pusuda bekleyen bir muhalefet sorunumuz var ama unutmamamız gereken bu millet var. Bu millet her zaman basiretini, ferasetini korumuştur. Sandığa gittiğinde her zaman doğru kararı vermesini de bilmiştir. Bu yalanlara ve yalancılara asla prim vermemiştir. Bundan sonra da vermeyecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Yalanlarla, dolanlarla bu ülkeyi yöneteceklerini zannedenler dönsünler bir geçmişlerine baksınlar. Bir SGK’yı yönetemeyip batırandan bu ülkeyi yönetmesini bekleyemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.Usta, konuşmasının devamında şunları söyledi:
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ak parti, leyla şahin usta, abdullah öcalan, osman kavala

AK Partili Leyla Şahin: Bugün ‘Kavala’ diyenler, dün ‘İmralı’dakine özgürlük’ diye bağıranlardı

19:51 29.10.2021
© AALeyla Şahin Usta
Leyla Şahin Usta - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bugün çıkıp 'Kavala' diyenler dün İmralı'dakine özgürlük diye bağıranlardı. Bunları unutmamak lazım. İsimleri değiştirirler ama içlerindeki plan ve hedef asla değişmemiştir. Biz bu planları hep bozduk, bundan sonra da bozacağız" dedi.
Leyla Şahin Usta, Elazığ il teşkilatı tarafından düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.
Toplantıya Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık ve Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve üyeler katıldı.
Usta, 'Avrupa’nın pusuda beklediğini' belirterek, "Onun iştirakçileriyle pusuda bekleyen bir muhalefet sorunumuz var ama unutmamamız gereken bu millet var. Bu millet her zaman basiretini, ferasetini korumuştur. Sandığa gittiğinde her zaman doğru kararı vermesini de bilmiştir. Bu yalanlara ve yalancılara asla prim vermemiştir. Bundan sonra da vermeyecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Yalanlarla, dolanlarla bu ülkeyi yöneteceklerini zannedenler dönsünler bir geçmişlerine baksınlar. Bir SGK’yı yönetemeyip batırandan bu ülkeyi yönetmesini bekleyemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.
Usta, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Bugün çıkıp ‘Kavala’ diyenler, dün İmralı’dakine özgürlük diye bağıranlardı. Bunları unutmamak lazım. İsimleri değiştirirler ama içlerindeki plan ve hedef asla değişmemiştir. Biz bu planları hep bozduk, bundan sonra da bozacağız. Bugün bizim içimizden çıkıp bizi eleştirenlerin, bizim karşımıza geçenlerin en önemli sermayesi yine Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti. Söyledikleri iki lafın başında ya Recep Tayyip Erdoğan var ya da AK Parti var. Bu ne demek biliyor musunuz? Demek ki biz iyi şeyler yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bizi eleştirenler farkındaysanız biz ne yapıyorsak aynısını yapıyor. Bizim teşkilat olarak çalışma yöntemlerimizi taklit ederek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama işin içinde samimiyet olmazsa başaramazlar ve başaramıyorlar. Biz o yüzden samimiyetle ve tevazuyla işimize bakacağız, önümüze bakacağız. Bugüne kadar yaptığımız hizmetleri tek tek anlatmaktan yorulmayacağız."
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