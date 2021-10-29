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https://tr.sputniknews.com/20211029/almanya-basbakani-merkel-goc-sorununda-turkiye-desteklenmeli-1050312923.html
Almanya Başbakanı Merkel: Göç sorununda Türkiye desteklenmeli
Almanya Başbakanı Merkel: Göç sorununda Türkiye desteklenmeli
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin desteklenmesi gerektiğini söyledi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T21:03+0300
2021-10-29T21:07+0300
dünya
avrupa
almanya
angela merkel
türkiye
sığınmacı
kiryakos miçotakis
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in daveti üzerine Atina'ya ziyarette bulunan Merkel, temasların ardından düzenlenen basın toplantısında göçmen sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.Merkel, Türkiye ve Avrupa'nın kurallara uyarak sorunları çözmeleri halinde kendi konumlarını hem küresel anlamda hem de ekonomik olarak güçlendirebileceklerini kaydetti.Türkiye ve Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğunu ifade eden Merkel, Yunanistan ve Türkiye arasındaki sorunların birçoğunun aynı zamanda AB-Türkiye sorunu da olduğunu belirtti.Merkel, 2015'te başlayan büyük bir göçmen sorunu ile karşı karşıya kalındığını hatırlattı ve "Avrupa Birliği (AB) - Türkiye anlaşması bize, kendi aramızda işbirliği yapmaya çalışmamız gerektiğini ve bu özel durumda Türkiye ile de işbirliği yapmamız gerektiğini gösteren bir örnek oldu" dedi.AB'nin, mültecilerin AB'ye gelmesi yerine, kendi ülkelerine yakın bölgelerde misafir edilmesini tercih ettiğini kaydeden Merkel, AB ve Türkiye’nin göçmen sorununa ilişkin imzaladığı anlaşmanın da bu düşünce üzerine kurulu olduğunu, hem AB'ye hem de Türkiye'ye faydalı olduğunu ifade etti.'Türkiye'nin de benzer bir hakkı vardır'Merkel Türkiye'nin bu noktada desteklenmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin Afganistan konusundaki endişelerini de anladıklarını belirtti ve "Biz nasıl insan kaçakçılığını ve yasa dışı göçün finanse edilmesini istemiyorsak Türkiye'nin de benzer bir hakkı vardır" diye konuştu.Sorunların çözümünde Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının temel alınması gerektiğini savunan Merkel, çok zaman alsa da zor sorunların bile diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.Miçotakis de Türkiye ile diyalog kanallarının açık tutulması için çabaladığını savundu ve "Yunanistan uluslararası hukuk ve deniz hukuku ölçütlerinde iyi ilişkiler istiyor, tabii ki komşularıyla da. Ancak tehdit kabul etmiyor. Çok netim" dedi.Miçotakis, Merkel'in halefinden de AB Konseyinin Türkiye'ye ilişkin kararlarına saygı duyulmasını isteyeceğini ifade etti.Kimsenin AB-Türkiye ilişkilerini tamamen yıkmak istemediğini söyleyen Miçotakis, "Türk-Yunan ilişkilerinde Yunanistan dostluk elini uzatıyor." iddiasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211029/merkelden-atinaya-veda-ziyareti-micotakisden-abye-turkiyeye-daha-sert-tavir-alin-cagrisi-1050295963.html
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avrupa, almanya, angela merkel, türkiye, sığınmacı, kiryakos miçotakis

Almanya Başbakanı Merkel: Göç sorununda Türkiye desteklenmeli

21:03 29.10.2021 (güncellendi: 21:07 29.10.2021)
© AP Photo / Thanassis StavrakisAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in daveti üzerine Atina'ya ziyarette bulunan Merkel, temasların ardından düzenlenen basın toplantısında göçmen sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.
Merkel, Türkiye ve Avrupa'nın kurallara uyarak sorunları çözmeleri halinde kendi konumlarını hem küresel anlamda hem de ekonomik olarak güçlendirebileceklerini kaydetti.
Türkiye ve Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğunu ifade eden Merkel, Yunanistan ve Türkiye arasındaki sorunların birçoğunun aynı zamanda AB-Türkiye sorunu da olduğunu belirtti.
Merkel, 2015'te başlayan büyük bir göçmen sorunu ile karşı karşıya kalındığını hatırlattı ve "Avrupa Birliği (AB) - Türkiye anlaşması bize, kendi aramızda işbirliği yapmaya çalışmamız gerektiğini ve bu özel durumda Türkiye ile de işbirliği yapmamız gerektiğini gösteren bir örnek oldu" dedi.
AB'nin, mültecilerin AB'ye gelmesi yerine, kendi ülkelerine yakın bölgelerde misafir edilmesini tercih ettiğini kaydeden Merkel, AB ve Türkiye’nin göçmen sorununa ilişkin imzaladığı anlaşmanın da bu düşünce üzerine kurulu olduğunu, hem AB'ye hem de Türkiye'ye faydalı olduğunu ifade etti.

'Türkiye'nin de benzer bir hakkı vardır'

Merkel Türkiye'nin bu noktada desteklenmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin Afganistan konusundaki endişelerini de anladıklarını belirtti ve "Biz nasıl insan kaçakçılığını ve yasa dışı göçün finanse edilmesini istemiyorsak Türkiye'nin de benzer bir hakkı vardır" diye konuştu.
Sorunların çözümünde Uluslararası Hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının temel alınması gerektiğini savunan Merkel, çok zaman alsa da zor sorunların bile diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydetti.
Miçotakis de Türkiye ile diyalog kanallarının açık tutulması için çabaladığını savundu ve "Yunanistan uluslararası hukuk ve deniz hukuku ölçütlerinde iyi ilişkiler istiyor, tabii ki komşularıyla da. Ancak tehdit kabul etmiyor. Çok netim" dedi.
Miçotakis, Merkel'in halefinden de AB Konseyinin Türkiye'ye ilişkin kararlarına saygı duyulmasını isteyeceğini ifade etti.
Kimsenin AB-Türkiye ilişkilerini tamamen yıkmak istemediğini söyleyen Miçotakis, "Türk-Yunan ilişkilerinde Yunanistan dostluk elini uzatıyor." iddiasında bulundu.
Almanya Başbakanı Merkel'in Atina'ya veda ziyaretinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den yumruk selamı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
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Merkel'den Atina'ya veda ziyareti: Miçotakis'den AB'ye 'Türkiye'ye daha sert tavır alın' çağrısı
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