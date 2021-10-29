https://tr.sputniknews.com/20211029/almanyada-evinin-mutfaginda-sekiz-kisiyi-hadim-eden-adamin-yargilamasi-basladi-1050303958.html

Almanya'da evinin mutfağında sekiz kişiyi hadım eden adamın yargılaması başladı

Almanya'da evinin mutfağında sekiz kişiyi hadım eden adamın yargılaması başladı

Almanya’da, kendisini ‘tıp uzmanı’ olarak tanıtan 66 yaşındaki elektrikçi, bir kişinin ölümüne yol açmak ve 8 kişinin cinsel organlarını keserek sakat bırakmak... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T16:40+0300

2021-10-29T16:40+0300

2021-10-29T16:40+0300

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tıp

cinayet

hadım

bdsm

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Almanya'da Bavyera eyaletinde ismi açıklanmayan 66 yaşındaki elektrik teknisyeni mahkeme görülen davada 'tıbbi' müdahaleleri, uygulanan kişilerin isteği doğrultusunda yaptığını belirtti. Eşi öldükten sonra borçlarını ödemek için BDSM hizmeti veren internet sitelerinde ücret karşılığında ‘seks hizmeti’ verdiğini anlatan sanık, daha sonra Mark Scwaben’daki evinde, mutfak masasının üstünde hadım ameliyatları yapmaya başladığını anlattı.İşlemi uyguladığı kişilere ‘eğitimli bir tıp profesyoneli’ olduğunu söyleyen elektrik teknisyeni, Temmuz 2018-Mart 2020 arasında sekiz erkeği hadım ettiği bilgisini de paylaştı.Savcı, bu kişilerden birinin işlemden birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini, cansız bedeninin ölümünden üç hafta sonra polis trafından bir kutu içinde sokakta bulunduğunu söyledi. Sanığın, bu kişinin ölümünden sorumlu olmasının yanı sıra müdahale ettiği diğer kişilerde de ömür boyu etkileri sürecek hasar meydana geldiğini anlattı.Savcı, ayrıca, elektrik teknisyeninin ‘cinayet’ ve ‘tehlikeli boyutta fiziki zarar verme’ suçlarından ceza almasını talep ederken sanık hayatını kaybeden kişinin ölümünde sorumluluğu olmadığını öne sürdü.

https://tr.sputniknews.com/20181122/rusya-polis-bdsm-partisine-baskin-1036277615.html

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