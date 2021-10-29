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Avustralya'da şiddetli fırtına: 200 bin hane elektriksiz kaldı
Avustralya'da şiddetli fırtına: 200 bin hane elektriksiz kaldı
Avustralya'nın Victoria eyaletinde fırtına kaynaklı kesintiler nedeniyle yaklaşık 200 bin hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T12:26+0300
2021-10-29T12:27+0300
dünya
avustralya
elektrik kesintisi
fırtına
victoria
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Avustralya'yı etkisi altına alan şiddetli fırtına nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşanıyor.Enerji Bakanı Lily D'Ambrosi, paylaştığı mesajda, Victoria eyaletinde fırtına nedeniyle yaklaşık 200 bin haneye elektrik verilemediğini belirtti.D'Ambrosi, "Ekipler harika bir iş çıkardılar ve gecenin geç saatlerine kadar çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.Öte yandan Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, halkı evde kalmaya ve zorlu hava koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.Avustralya Meteoroloji Bürosu'na göre, rüzgar hızı bazı bölgelerde saatte 143 kilometreye (89 mil) ulaştı.Şimdiye dek herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi.
https://tr.sputniknews.com/20211021/iklim-degisikliginin-saglik-uzerindeki-etkileri-artiyor-her-an-yeni-bir-salgin-patlak-verebilir-1050033425.html
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avustralya, elektrik kesintisi, fırtına, victoria

Avustralya'da şiddetli fırtına: 200 bin hane elektriksiz kaldı

12:26 29.10.2021 (güncellendi: 12:27 29.10.2021)
© REUTERS / Steven HusseyAvustralya - şiddetli fırtına
Avustralya - şiddetli fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© REUTERS / Steven Hussey
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Avustralya'nın Victoria eyaletinde fırtına kaynaklı kesintiler nedeniyle yaklaşık 200 bin hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.
Avustralya'yı etkisi altına alan şiddetli fırtına nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
Enerji Bakanı Lily D'Ambrosi, paylaştığı mesajda, Victoria eyaletinde fırtına nedeniyle yaklaşık 200 bin haneye elektrik verilemediğini belirtti.
D'Ambrosi, "Ekipler harika bir iş çıkardılar ve gecenin geç saatlerine kadar çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, halkı evde kalmaya ve zorlu hava koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Avustralya Meteoroloji Bürosu'na göre, rüzgar hızı bazı bölgelerde saatte 143 kilometreye (89 mil) ulaştı.
Şimdiye dek herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi.
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