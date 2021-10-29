https://tr.sputniknews.com/20211029/avustralyayi-firtina-vurdu-200-bin-hane-elektriksiz-kaldi-1050295058.html

Avustralya'da şiddetli fırtına: 200 bin hane elektriksiz kaldı

Avustralya'da şiddetli fırtına: 200 bin hane elektriksiz kaldı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde fırtına kaynaklı kesintiler nedeniyle yaklaşık 200 bin hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T12:26+0300

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dünya

avustralya

elektrik kesintisi

fırtına

victoria

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Avustralya'yı etkisi altına alan şiddetli fırtına nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşanıyor.Enerji Bakanı Lily D'Ambrosi, paylaştığı mesajda, Victoria eyaletinde fırtına nedeniyle yaklaşık 200 bin haneye elektrik verilemediğini belirtti.D'Ambrosi, "Ekipler harika bir iş çıkardılar ve gecenin geç saatlerine kadar çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.Öte yandan Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, halkı evde kalmaya ve zorlu hava koşullarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.Avustralya Meteoroloji Bürosu'na göre, rüzgar hızı bazı bölgelerde saatte 143 kilometreye (89 mil) ulaştı.Şimdiye dek herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi.

https://tr.sputniknews.com/20211021/iklim-degisikliginin-saglik-uzerindeki-etkileri-artiyor-her-an-yeni-bir-salgin-patlak-verebilir-1050033425.html

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avustralya, elektrik kesintisi, fırtına, victoria