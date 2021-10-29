Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim coşkusu

"Kadıköy'de coşkuyla ve umutla yine yeniden hep birlikte Cumhuriyet Bayramımızı kutladık 📷 Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü'nü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet sevdalılarıyla birlikte gerçekleştirdik. Yaşasın Cumhuriyet!"