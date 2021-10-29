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Bağdat Caddesi'nde 29 Ekim coşkusu
© Sputnik / Kadıköy BelediyesiKadıköy Bağdat Caddesi’nde binlerce kişi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
© Sputnik / Kadıköy Belediyesi
Kadıköy Bağdat Caddesi’nde binlerce kişi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
İstanbul’un en işlek caddelerinden olan Bağdat Caddesi’nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Fener Alayı saat 19.00’da Suadiye ışıklar da başladı.
Büyük katılımın yaşandığı yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.
Kadıköy Belediyesi'nin kutlamalara ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kadıköy'de coşkuyla ve umutla yine yeniden hep birlikte Cumhuriyet Bayramımızı kutladık 📷 Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü'nü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet sevdalılarıyla birlikte gerçekleştirdik. Yaşasın Cumhuriyet!"
Kadıköy'de coşkuyla ve umutla yine yeniden hep birlikte Cumhuriyet Bayramımızı kutladık 🇹🇷— Kadıköy Belediyesi (@kadikoybelediye) October 29, 2021
Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü'nü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet sevdalılarıyla birlikte gerçekleştirdik.
Yaşasın Cumhuriyet! pic.twitter.com/Ysl2cpnZhH