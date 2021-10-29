https://tr.sputniknews.com/20211029/bakan-kurum-yeni-kararlar-kuresel-iklim-degisikligiyle-mucadelemizde-gucumuze-guc-katacak-1050306873.html

Bakan Kurum: Yeni kararlar, küresel iklim değişikliğiyle mücadelemizde gücümüze güç katacak

Bakan Kurum: Yeni kararlar, küresel iklim değişikliğiyle mücadelemizde gücümüze güç katacak

Bakan Murat Kurum, "Yeni kararlar, küresel iklim değişikliğiyle mücadelemizde hem gücümüze güç katacak hem de her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T18:07+0300

2021-10-29T18:07+0300

2021-10-29T18:07+0300

politika

murat kurum

iklim

iklim krizi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlıklarıyla ilgili yeni alınan kararların küresel iklim değişikliğiyle mücadelede hem güçlerine güç katacağını hem de her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan uluslararası iş birliğini pekiştireceğini bildirdi.Kurum, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletlerin (BM) 75. Genel Kurulu'nda dünya kamuoyuna ilan ettiği Paris İklim Anlaşması'na taraf olma kararıyla Türkiye'nin yeni ve tarihi bir döneme girdiğini belirterek yeni dönemde devrim niteliğinde yeni kararlar aldıklarını vurguladı.Bugün, Resmi Gazete'de yayımlanan 85 No'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın isminin "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildiğini anımsatan Kurum, şöyle devam etti:'Türkiye'yi iklim değişikliğiyle mücadelenin öncü ülkesi yapacağız'Kurum, çevreye saygılı iklim dostu şehirler sloganıyla iklim değişikliğiyle uyum politikaları daha da geliştireceklerini belirterek şunları kaydetti:

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murat kurum, iklim, iklim krizi