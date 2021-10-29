Babası ve babaannesini eve kilitleyip balkondan rastgele ateş açtı

Erzincan merkez Başbağlar Mahallesi 1404 Sokak üzerinde kısa bir süre önce cezaevinden tahliye olan, şizofreni hastası da olduğu öne sürülen 25 yaşındaki Erdem Ş., evde babası ve babaannesini odaya kilitledi. Alkollü olduğu iddia edilen Erdem Ş., 2 katlı evin balkonuna çıkıp tabanca ile rastgele ateş açmaya başladı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine polis güvenlik tedbirlerini üst seviyede tutarak 1404 Sokağa giriş yaptı. Mahalleye giriş, çıkış noktaları araç ve yaya trafiğine kapatılarak operasyon başlatıldı. Çelik yeleklerini giyinen polisler evin etrafını kuşatarak şahsı bir süre sonra kimse zarar görmeden etkisiz hale getirdiler. Olayda kullanılan tabanca ele geçirilirken ters kelepçe yapılan saldırgan ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Operasyonun ardından olay yeri inceleme ekipleri boş kovan ve delil incelemesi yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.
Erzincan’da babası ve babaannesini eve kilitleyip balkondan rastgele tabanca ile ateş açan şahıs, polisin operasyonuyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Erzincan merkez Başbağlar Mahallesi 1404 Sokak üzerinde kısa bir süre önce cezaevinden tahliye olan, şizofreni hastası da olduğu öne sürülen 25 yaşındaki Erdem Ş., evde babası ve babaannesini odaya kilitledi.
Alkollü olduğu iddia edilen Erdem Ş., 2 katlı evin balkonuna çıkıp tabanca ile rastgele ateş açmaya başladı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine polis güvenlik tedbirlerini üst seviyede tutarak 1404 Sokağa giriş yaptı.
Mahalleye giriş, çıkış noktaları araç ve yaya trafiğine kapatılarak operasyon başlatıldı. Çelik yeleklerini giyinen polisler evin etrafını kuşatarak şahsı bir süre sonra kimse zarar görmeden etkisiz hale getirdiler.