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Laporta: Xavi, bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacak
Laporta: Xavi, bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacak
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevi için adı geçen kulübün sembol ismi Xavi Hernandez hakkında konuştu. Xavi'ye... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T19:45+0300
2021-10-29T19:48+0300
spor
xavi hernandez
futbol
gençlik ve spor bakanlığı
barcelona
joan laporta
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İspanya'nın Barcelona Kulübü, geçtiğimiz günlerde Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verdi.Katalan devinde teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı henüz netlik kazanmadı. Adı Barcelona ile anılan Xavi için başkan Joan Laporta'dan açıklama geldi.NTV'de yer alan habere göre geçici olarak takımın başına geçen Sergi Barjuan hakkında konuşan Laporta, "Sergio, geçici olarak Barça B'deki görevini bırakacak ve as takımı çalıştıracak. Tecrübesi var ve bu kulübün adamı. Güveni hak ediyor. Koeman'ın görevine son verdik. Ona teşekkür ediyorum. Çok zor zamanlarda geldi ve sorumluluk aldı" ifadelerini kullandı.Laporta, Xavi ile ilgili ise şunları söyledi:"Xavi mi? Düşündüğüm adayları kendime saklayacağım. Eğer elimdeki isimleri size söylersem bu bize zarar verir ve profesyonel dünya için isim vermek doğru değil.Xavi çok ilginç bir süreçte, kendini çok iyi geliştiriyor. Onunla ilgili düşüncelerim çok iyi. Sık sık konuşuruz. Takımla ilgili düşüncelerini sürekli alırım. Xavi, bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacak.Koeman'ın tazminatı çok yüksek. Kaydadeğer bir tazminatı var ama aramızda bunu tatlıya bağlamaya çalışacağız."
https://tr.sputniknews.com/20211028/barcelonada-ronald-koeman-gorevden-alindi-1050251194.html
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xavi hernandez, futbol, gençlik ve spor bakanlığı, barcelona, joan laporta

Laporta: Xavi, bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacak

19:45 29.10.2021 (güncellendi: 19:48 29.10.2021)
© AP Photo / Joan MonfortJoan Laporta
Joan Laporta - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Joan Monfort
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Barcelona Başkanı Joan Laporta, Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevi için adı geçen kulübün sembol ismi Xavi Hernandez hakkında konuştu. Xavi'ye yeşil ışık yakan Laporta, "Onunla ilgili düşüncelerim çok iyi. Sık sık konuşuruz. Takımla ilgili düşüncelerini sürekli alırım. Xavi, bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacak" dedi.
İspanya'nın Barcelona Kulübü, geçtiğimiz günlerde Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verdi.
Katalan devinde teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı henüz netlik kazanmadı. Adı Barcelona ile anılan Xavi için başkan Joan Laporta'dan açıklama geldi.
NTV'de yer alan habere göre geçici olarak takımın başına geçen Sergi Barjuan hakkında konuşan Laporta, "Sergio, geçici olarak Barça B'deki görevini bırakacak ve as takımı çalıştıracak. Tecrübesi var ve bu kulübün adamı. Güveni hak ediyor. Koeman'ın görevine son verdik. Ona teşekkür ediyorum. Çok zor zamanlarda geldi ve sorumluluk aldı" ifadelerini kullandı.
Laporta, Xavi ile ilgili ise şunları söyledi:
"Xavi mi? Düşündüğüm adayları kendime saklayacağım. Eğer elimdeki isimleri size söylersem bu bize zarar verir ve profesyonel dünya için isim vermek doğru değil.
Xavi çok ilginç bir süreçte, kendini çok iyi geliştiriyor. Onunla ilgili düşüncelerim çok iyi. Sık sık konuşuruz. Takımla ilgili düşüncelerini sürekli alırım. Xavi, bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacak.
Koeman'ın tazminatı çok yüksek. Kaydadeğer bir tazminatı var ama aramızda bunu tatlıya bağlamaya çalışacağız."
Ronald Koeman - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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Barcelona'da Ronald Koeman görevden alındı
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