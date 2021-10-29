https://tr.sputniknews.com/20211029/barcelona-baskani-laporta-xavi-bir-gun-barcelonanin-teknik-direktoru-olacak-1050310727.html

Laporta: Xavi, bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacak

Laporta: Xavi, bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacak

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevi için adı geçen kulübün sembol ismi Xavi Hernandez hakkında konuştu. Xavi'ye... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T19:45+0300

2021-10-29T19:45+0300

2021-10-29T19:48+0300

spor

xavi hernandez

futbol

gençlik ve spor bakanlığı

barcelona

joan laporta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050310702_0:128:2000:1253_1920x0_80_0_0_17d57c76d9db839df376f17b3c2fbd13.jpg

İspanya'nın Barcelona Kulübü, geçtiğimiz günlerde Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verdi.Katalan devinde teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı henüz netlik kazanmadı. Adı Barcelona ile anılan Xavi için başkan Joan Laporta'dan açıklama geldi.NTV'de yer alan habere göre geçici olarak takımın başına geçen Sergi Barjuan hakkında konuşan Laporta, "Sergio, geçici olarak Barça B'deki görevini bırakacak ve as takımı çalıştıracak. Tecrübesi var ve bu kulübün adamı. Güveni hak ediyor. Koeman'ın görevine son verdik. Ona teşekkür ediyorum. Çok zor zamanlarda geldi ve sorumluluk aldı" ifadelerini kullandı.Laporta, Xavi ile ilgili ise şunları söyledi:"Xavi mi? Düşündüğüm adayları kendime saklayacağım. Eğer elimdeki isimleri size söylersem bu bize zarar verir ve profesyonel dünya için isim vermek doğru değil.Xavi çok ilginç bir süreçte, kendini çok iyi geliştiriyor. Onunla ilgili düşüncelerim çok iyi. Sık sık konuşuruz. Takımla ilgili düşüncelerini sürekli alırım. Xavi, bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacak.Koeman'ın tazminatı çok yüksek. Kaydadeğer bir tazminatı var ama aramızda bunu tatlıya bağlamaya çalışacağız."

https://tr.sputniknews.com/20211028/barcelonada-ronald-koeman-gorevden-alindi-1050251194.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

xavi hernandez, futbol, gençlik ve spor bakanlığı, barcelona, joan laporta