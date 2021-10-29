Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: TFF'nin seyirci kararı aşı için teşvik

“Geldiğimiz noktada yüzde 78’i geçen bir aşılama düzeyimiz mevcut, bu aslında oldukça iyi bir rakam. Ama bunun daha ileriye doğru gitmesi ile toplumsal bağışıklığa giderek daha çok yaklaşacağımızı söylemek mümkün. Hali hazırda baktığımızda, evet aşılama devam ediyor. Ama bir yandan kış ayının gelmesi, insanların kapalı alanlarda daha fazla bulunması, kapalı ortam deyince sadece ev değil, işyeri, toplu taşıma ve sosyal alan sınıflarını da buraya katmak gerekiyor. Bu mekanlarda havalandırmanın daha az olması ile beraber maske takımı da söz konusu olmadığında enfeksiyon riskinin arttığına şahit oluyoruz. Bu nedenle hazır kış dönemine tam girmemişken, daha pencereler tam kapanmamışken, vatandaşlarımızdan şu istirhamımızın olmasının doğru olacağı kanısındayım; 'Çift doz aşısını olmuş, üçüncü doz aşısını olmamış 2 buçuk milyona yakın vatandaşımız var. Bu şekilde inaktif olarak 2 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın üçüncü doz aşılarını olması önemli.’ Hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamaları, kapalı alanlara geldiğimizde ise mutlaka ortamların temiz hava ile havalandırılması, kalabalık olunması söz konusuysa, yine bu ortamlarda da maske takılması doğru olacaktır.”