https://tr.sputniknews.com/20211029/bm-dunya-genelindeki-catismalar-yuzunden-siginmaci-sayisi-rekor-48-milyona-ulasti-1050288009.html

BM: Dünya genelindeki çatışmalar yüzünden sığınmacı sayısı rekor 48 milyona ulaştı

BM: Dünya genelindeki çatışmalar yüzünden sığınmacı sayısı rekor 48 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler’in (BM) Ülke İçinde Yerinden Edilme Özel Raportörü Cecilia Jimenez Damari, dünya genelindeki çatışmalar yüzünden ülke içinde yerinden... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T04:17+0300

2021-10-29T04:17+0300

2021-10-29T04:17+0300

dünya

sığınmacı

birleşmiş milletler (bm)

çatışma

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BM Genel Kurulu 3. Komitesi’nin toplantısında konuşan Damari, “Silahlı çatışma ve şiddet nedeniyle yerlerinden edilenlerin sayısı dünya genelinde 48 milyona ulaştı ve bu şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam oldu. Silahlı çatışma ve yaygın şiddetin giderek karmaşıklaştığı bir ortamda, uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna saygı gösterilmesini sağlamak giderek zorlaşıyor” ifadesini kullandı.Damari’nin sözlerine göre, “Dünya genelindeki çatışmalar ve şiddet, insanları yerinden eden doğal afetler ve 2020’den başlayarak pandemi ile daha da kötüleşebilir” diye ekledi.

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sığınmacı, birleşmiş milletler (bm), çatışma