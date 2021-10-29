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BM: Dünya genelindeki çatışmalar yüzünden sığınmacı sayısı rekor 48 milyona ulaştı
BM: Dünya genelindeki çatışmalar yüzünden sığınmacı sayısı rekor 48 milyona ulaştı
Birleşmiş Milletler’in (BM) Ülke İçinde Yerinden Edilme Özel Raportörü Cecilia Jimenez Damari, dünya genelindeki çatışmalar yüzünden ülke içinde yerinden... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T04:17+0300
2021-10-29T04:17+0300
dünya
sığınmacı
birleşmiş milletler (bm)
çatışma
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BM Genel Kurulu 3. Komitesi’nin toplantısında konuşan Damari, “Silahlı çatışma ve şiddet nedeniyle yerlerinden edilenlerin sayısı dünya genelinde 48 milyona ulaştı ve bu şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam oldu. Silahlı çatışma ve yaygın şiddetin giderek karmaşıklaştığı bir ortamda, uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna saygı gösterilmesini sağlamak giderek zorlaşıyor” ifadesini kullandı.Damari’nin sözlerine göre, “Dünya genelindeki çatışmalar ve şiddet, insanları yerinden eden doğal afetler ve 2020’den başlayarak pandemi ile daha da kötüleşebilir” diye ekledi.
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sığınmacı, birleşmiş milletler (bm), çatışma

BM: Dünya genelindeki çatışmalar yüzünden sığınmacı sayısı rekor 48 milyona ulaştı

04:17 29.10.2021
© DHANiğde'de otoyol üzerinde duran TIR'dan inip, yerleşim yerlerine dağılmak isterken kameralara yakalanan 85 sığınmacı yurtlara yerleştirildi. Sağlık testinden geçirilen sığınmacılardan 7'sinin testi pozitif çıktı.
Niğde'de otoyol üzerinde duran TIR'dan inip, yerleşim yerlerine dağılmak isterken kameralara yakalanan 85 sığınmacı yurtlara yerleştirildi. Sağlık testinden geçirilen sığınmacılardan 7'sinin testi pozitif çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© DHA
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Birleşmiş Milletler’in (BM) Ülke İçinde Yerinden Edilme Özel Raportörü Cecilia Jimenez Damari, dünya genelindeki çatışmalar yüzünden ülke içinde yerinden edilmiş kişi sayısının 48 milyona ulaştığını kaydederek bu sayısının bir rekor olduğunu belirtti.
BM Genel Kurulu 3. Komitesi’nin toplantısında konuşan Damari, “Silahlı çatışma ve şiddet nedeniyle yerlerinden edilenlerin sayısı dünya genelinde 48 milyona ulaştı ve bu şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam oldu. Silahlı çatışma ve yaygın şiddetin giderek karmaşıklaştığı bir ortamda, uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna saygı gösterilmesini sağlamak giderek zorlaşıyor” ifadesini kullandı.

Damari’nin sözlerine göre, “Dünya genelindeki çatışmalar ve şiddet, insanları yerinden eden doğal afetler ve 2020’den başlayarak pandemi ile daha da kötüleşebilir” diye ekledi.
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