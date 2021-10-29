https://tr.sputniknews.com/20211029/bu-da-adana-usulu-squid-game-buyuk-odul-adana-kebap-1050291406.html

Adana usulü Squid Game: Büyük ödül Adana Kebap

Adana usulü Squid Game: Büyük ödül Adana Kebap

Adana’da 15 genç, oluşturdukları ekiple Adana usulü Squid Game oynadı. Kimsenin kazanamadığı oyunun sonunda ise herkese Adana Kebap ısmarlandı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

adana

kebap

squid game

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Dünya genelinde 110 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşan Squid Game, dünyanın en çok izlenen dizileri arasına girdi. Kebapçı Uğur Aydın ise dizideki kıyafetlerden satın alıp, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 15 genç ile oluşturduğu ekiple Adana usulü Squid Game oynadı.Merkez Sarıçam ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü kıyısında oynanan oyunda bir barfiks platformu kuruldu ve altına balçık konuldu. Bir demirin sağlam, diğer demirin ise kırılabilir olduğu platformu hiç kimse tamamlayamadı. Oyunun sonunda ise herkese Adana Kebap ısmarlandı.Sosyal medya platformlarında paylaşılan video ise kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı.'Çok güldük, eğlendik'Kebapçı Uğur Aydın, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Aydın, “Squid Game, dünyanın en çok izlenen dizileri arasına girdi ve biz de ona istinaden güzel bir Adana versiyonu çekelim dedik. Çok da güzel oldu video. Çok güldük, eğlendik. Adana olduğumuz için de ödülümüz kebaptı. Biz kebabı ödül olarak verdik. Ancak hiç kimse oyunu tamamlayamadı. Video sosyal medya platformlarına yeni yüklenmesine rağmen binlerce kez izlendi ve beğenildi” diye konuştu.'Adanalılar olarak yemek bizim için vazgeçilmez'Oyunda oynayan Semih Reyhan ise Adana Kebap için herkesin birbirinin kuyusunu kazdığını söyleyerek, “Bu video da biz kebap için yaşadığımızı belirttik. Çok güzel bir video oldu. Herkes tarafından çok beğenildi. Devamı eğer çok beğenilirse gelecek. Oyunu aslında hepimiz kaybettik ama hepimiz sonunda kebap yedik. Bir kebap için herkes birbirinin kuyusunu kazdı. Biz Adanalılar olarak yemek bizim için vazgeçilmez” ifadelerini kullandı.

adana

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adana, kebap, squid game