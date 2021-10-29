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https://tr.sputniknews.com/20211029/bulent-ersoydan-kendisini-suclayan-orkestrasina-yanit-100-bin-tl-yardim-ettim-1050312126.html
Bülent Ersoy'dan kendisini suçlayan orkestrasına yanıt: '100 bin TL yardım ettim'
Bülent Ersoy'dan kendisini suçlayan orkestrasına yanıt: '100 bin TL yardım ettim'
Bülent Ersoy, orkestra üyelerinin 'Bizimle ilgilenmedi, hiçbir yardımı olmadı' şeklindeki iddiaları yalanlayarak, "Orkestrama 100 bin TL yardım ettim" dedi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T20:33+0300
2021-10-29T20:33+0300
yaşam
bülent ersoy
orkestra
yardım
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Kırgın değil, kızgın olduğunu belirten Ersoy, "Ben neyi hak ettim de, ne yaptım da, nerede bir terslik yaptım da bu şekilde hakaretlere maruz kaldım? Bunun hesabını soracağım." ifadelerini kullandı.Bülent Ersoy'un 21 kişiden oluşan orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra PCR testi de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, birer ay hapis cezası alırken; şef Onur Özelçağlayan ise 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı.Hapis cezaları tamamlanan 20 orkestra üyesinden 19'u, dün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi. Bir müzisyenin ise PCR testi pozitif olduğu için otelde karantinada olduğu öğrenildi.'Bülent Ersoy bize hiç yardım etmedi'THY'nin tarifeli seferiyle saat 21.00 sıralarında Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na gelen müzisyenleri, aileleri ve yakınları karşıladı. Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, "Bülent Ersoy bize hiç yardım etmedi. Yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bizimle ilgilenmedi. Hiçbir yardımı olmadı. 'Avukat tutacağım' dedi ama kimsenin avukat tuttuğu yok. 'Servetimi harcayacağım' dedi ama biz kimsenin servetini istemiyoruz. Bize sadece bir hatır sorsaydı, arasaydı" dedi.Tekrar Bülent Ersoy'un orkestrasında çalacak mısınız?" sorusuna İzgi, "Yok canım. Bülent Ersoy, Türkiye'de kendine orkestra bulamıyor. Kimse çalışmıyor, çalışmaz da. Ben onunla niye çalışayım?" yanıtını verdi.Bülent Ersoy, televizyonda canlı yayınla ekrana gelen 'Magazin Masası'na telefon bağlantısıyla katıldı. Orkestrası ile ilgili hakkında çıkan haberlere cevap veren sanatçı, "Orkestrama 100 bin TL yardım ettim" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211028/orkestrasindan-bulent-ersoya-suclama-sadece-kendi-reklami-icin-konusuyor-1050273938.html
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bülent ersoy, orkestra, yardım

Bülent Ersoy'dan kendisini suçlayan orkestrasına yanıt: '100 bin TL yardım ettim'

20:33 29.10.2021
© Fotoğraf : DHABülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Fotoğraf : DHA
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Bülent Ersoy, orkestra üyelerinin 'Bizimle ilgilenmedi, hiçbir yardımı olmadı' şeklindeki iddiaları yalanlayarak, "Orkestrama 100 bin TL yardım ettim" dedi.
Kırgın değil, kızgın olduğunu belirten Ersoy, "Ben neyi hak ettim de, ne yaptım da, nerede bir terslik yaptım da bu şekilde hakaretlere maruz kaldım? Bunun hesabını soracağım." ifadelerini kullandı.
Bülent Ersoy'un 21 kişiden oluşan orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra PCR testi de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, birer ay hapis cezası alırken; şef Onur Özelçağlayan ise 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hapis cezaları tamamlanan 20 orkestra üyesinden 19'u, dün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi. Bir müzisyenin ise PCR testi pozitif olduğu için otelde karantinada olduğu öğrenildi.

'Bülent Ersoy bize hiç yardım etmedi'

THY'nin tarifeli seferiyle saat 21.00 sıralarında Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na gelen müzisyenleri, aileleri ve yakınları karşıladı.
Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, "Bülent Ersoy bize hiç yardım etmedi. Yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bizimle ilgilenmedi. Hiçbir yardımı olmadı. 'Avukat tutacağım' dedi ama kimsenin avukat tuttuğu yok. 'Servetimi harcayacağım' dedi ama biz kimsenin servetini istemiyoruz. Bize sadece bir hatır sorsaydı, arasaydı" dedi.
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
YAŞAM
Orkestrasından Bülent Ersoy’a suçlama: 'Sadece kendi reklamı için konuşuyor'
Dün, 18:10
Tekrar Bülent Ersoy'un orkestrasında çalacak mısınız?" sorusuna İzgi, "Yok canım. Bülent Ersoy, Türkiye'de kendine orkestra bulamıyor. Kimse çalışmıyor, çalışmaz da. Ben onunla niye çalışayım?" yanıtını verdi.
Bülent Ersoy, televizyonda canlı yayınla ekrana gelen 'Magazin Masası'na telefon bağlantısıyla katıldı. Orkestrası ile ilgili hakkında çıkan haberlere cevap veren sanatçı, "Orkestrama 100 bin TL yardım ettim" şeklinde konuştu.
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