https://tr.sputniknews.com/20211029/cavusoglu-belaruslu-mevkidasi-makey-ile-goc-sorununu-gorustu-1050302969.html

Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile göç sorununu görüştü

Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile göç sorununu görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey ile telefon görüşmesi yaparak, göç sorununu ele aldı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T16:13+0300

2021-10-29T16:13+0300

2021-10-29T16:13+0300

dünya

belarus

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

vladimir makey

telefon görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile ikili ilişkiler ve Belarus sınırında yaşanan sorunlar hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.Yılın başından bu yana Litvanya-Belarus sınırında, 2020'dekinden 50 kat daha fazla yani 4 binden fazla göçmen gözaltına alındı. Vilnius, göç krizinin Minsk tarafından tetiklendiğini iddia ediyor ve bunu Litvanya'ya yönelik bir hibrit saldırı olarak görüyor.Litvanya bunu Belarus muhalefetini desteklediği için bir misilleme olarak nitelendiriyor.

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belarus, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, vladimir makey, telefon görüşmesi