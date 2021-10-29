https://tr.sputniknews.com/20211029/cavusoglu-belaruslu-mevkidasi-makey-ile-goc-sorununu-gorustu-1050302969.html
Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile göç sorununu görüştü
Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile göç sorununu görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey ile telefon görüşmesi yaparak, göç sorununu ele aldı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T16:13+0300
2021-10-29T16:13+0300
2021-10-29T16:13+0300
dünya
belarus
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
vladimir makey
telefon görüşmesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050302942_4:0:1200:673_1920x0_80_0_0_85cf5310c137548273e8524f593c4d57.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile ikili ilişkiler ve Belarus sınırında yaşanan sorunlar hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.Yılın başından bu yana Litvanya-Belarus sınırında, 2020'dekinden 50 kat daha fazla yani 4 binden fazla göçmen gözaltına alındı. Vilnius, göç krizinin Minsk tarafından tetiklendiğini iddia ediyor ve bunu Litvanya'ya yönelik bir hibrit saldırı olarak görüyor.Litvanya bunu Belarus muhalefetini desteklediği için bir misilleme olarak nitelendiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211026/belarus-lideri-lukasenko-bati-gizlice-sinirlarimiza-alman-tanklarini-birakti-1050201570.html
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050302942_172:0:1069:673_1920x0_80_0_0_3a791a6e3f65d58fad6d0f27a34d9d92.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
belarus, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, vladimir makey, telefon görüşmesi
Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile göç sorununu görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey ile telefon görüşmesi yaparak, göç sorununu ele aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile ikili ilişkiler ve Belarus sınırında yaşanan sorunlar hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.
Yılın başından bu yana Litvanya-Belarus sınırında, 2020'dekinden 50 kat daha fazla yani 4 binden fazla göçmen gözaltına alındı. Vilnius, göç krizinin Minsk tarafından tetiklendiğini iddia ediyor ve bunu Litvanya'ya yönelik bir hibrit saldırı olarak görüyor.
Litvanya bunu Belarus muhalefetini desteklediği için bir misilleme olarak nitelendiriyor.