https://tr.sputniknews.com/20211029/cumhurbaskani-erdogan-ataturk-kultur-merkezi-acilis-torenine-katiliyor-1050307761.html

Erdoğan: Gezi olaylarında o binanın, terör örgütlerinin gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık

Erdoğan: Gezi olaylarında o binanın, terör örgütlerinin gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ni kast ederek, "Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T18:25+0300

2021-10-29T18:25+0300

2021-10-29T19:06+0300

politika

recep tayyip erdoğan

atatürk kültür merkezi

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13 yıldır kapalı olan İstanbul'un önemli kültür merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi pek çok sayıda konsere ev sahipliği yapacak.Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Atatürk Kültür Merkezi'nin yenilenmesine karşı çıkan kesimlerin ortaya çıkan eser karşısında mahcup olacaklarını ümit ediyorum" dedi.Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:- Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak ödemenin gayreti içerisindeyiz.- Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine çevrildiğini unutmadık. Nihayet bu sorunları aşarak gerekeni yaptık.

atatürk kültür merkezi

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recep tayyip erdoğan, atatürk kültür merkezi