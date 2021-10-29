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https://tr.sputniknews.com/20211029/cumhurbaskani-erdogan-ataturk-kultur-merkezi-acilis-torenine-katiliyor-1050307761.html
Erdoğan: Gezi olaylarında o binanın, terör örgütlerinin gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık
Erdoğan: Gezi olaylarında o binanın, terör örgütlerinin gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ni kast ederek, "Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T18:25+0300
2021-10-29T18:25+0300
2021-10-29T19:06+0300
politika
recep tayyip erdoğan
atatürk kültür merkezi
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13 yıldır kapalı olan İstanbul'un önemli kültür merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi pek çok sayıda konsere ev sahipliği yapacak.Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Atatürk Kültür Merkezi'nin yenilenmesine karşı çıkan kesimlerin ortaya çıkan eser karşısında mahcup olacaklarını ümit ediyorum" dedi.Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:- Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak ödemenin gayreti içerisindeyiz.- Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine çevrildiğini unutmadık. Nihayet bu sorunları aşarak gerekeni yaptık.
atatürk kültür merkezi
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recep tayyip erdoğan, atatürk kültür merkezi
Erdoğan: Gezi olaylarında o binanın, terör örgütlerinin gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık 18:25 29.10.2021 (güncellendi: 19:06 29.10.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ni kast ederek, "Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık" dedi.
13 yıldır kapalı olan İstanbul'un önemli kültür merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi pek çok sayıda konsere ev sahipliği yapacak.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "
Atatürk Kültür Merkezi'nin yenilenmesine karşı çıkan kesimlerin ortaya çıkan eser karşısında mahcup olacaklarını ümit ediyorum" dedi.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
- Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak ödemenin gayreti içerisindeyiz.
- Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine çevrildiğini unutmadık. Nihayet bu sorunları aşarak gerekeni yaptık.