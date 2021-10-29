https://tr.sputniknews.com/20211029/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-devlet-erkani-anitkabirde-1050291715.html
Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti: Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız
Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti: Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T10:15+0300
2021-10-29T10:15+0300
2021-10-29T10:56+0300
anıtkabir
türkiye
recep tayyip erdoğan
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Erdoğan daha sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı. Erdoğan şunları yazı: "Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu müstesna günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyoruz. Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını artırmak ve dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm insanlığın koronavirüs salgını sebebiyle ciddi krizlerle boğuştuğu bir dönemde, Türkiye ihracat, istihdam, üretim ve yatırım alanlarında elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir. Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun."Erdoğan, törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etti.
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anıtkabir, recep tayyip erdoğan, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı
Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti: Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız
10:15 29.10.2021 (güncellendi: 10:56 29.10.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek, mozoleye çıktı.
Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan daha sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı. Erdoğan şunları yazı:
"Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu müstesna günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyoruz. Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, itibarını artırmak ve dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm insanlığın koronavirüs salgını sebebiyle ciddi krizlerle boğuştuğu bir dönemde, Türkiye ihracat, istihdam, üretim ve yatırım alanlarında elde ettiği başarılarla kalkınma yolculuğunu sürdürmektedir. Şanlı tarihi zaferlerle dolu kahraman bir milletin mensupları olarak, Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun."
Erdoğan, törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etti.