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https://tr.sputniknews.com/20211029/cumhurbaskani-erdogandan-akm-paylasimi-1050306758.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından açılışını gerçekleştireceği Atatürk Kültür Merkezi (AKM) paylaşımı yaptı 29.10.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
recep tayyip erdoğan
gezi parkı
taksim
akm
açılış
twitter
paylaşım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'nin temelinin atıldığı günden bu yana fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.Erdoğan, "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun" dedi.
türkiye
istanbul
taksim
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istanbul, recep tayyip erdoğan, gezi parkı, taksim, akm, açılış, twitter , paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı

18:03 29.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından açılışını gerçekleştireceği Atatürk Kültür Merkezi (AKM) paylaşımı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'nin temelinin atıldığı günden bu yana fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.
Erdoğan, "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun" dedi.
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