https://tr.sputniknews.com/20211029/cumhurbaskani-erdogandan-akm-paylasimi-1050306758.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından açılışını gerçekleştireceği Atatürk Kültür Merkezi (AKM) paylaşımı yaptı 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T18:03+0300

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türkiye

istanbul

recep tayyip erdoğan

gezi parkı

taksim

akm

açılış

twitter

paylaşım

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'nin temelinin atıldığı günden bu yana fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.Erdoğan, "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun" dedi.

türkiye

istanbul

taksim

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istanbul, recep tayyip erdoğan, gezi parkı, taksim, akm, açılış, twitter , paylaşım