Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'nin temelinin atıldığı günden bu yana fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.Erdoğan, "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından açılışını gerçekleştireceği Atatürk Kültür Merkezi (AKM) paylaşımı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'nin temelinin atıldığı günden bu yana fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.
Erdoğan, "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun" dedi.
Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz.